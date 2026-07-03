Foto. pexels.com/Marta Nogueira

Noslēgusies Gruzijā bezvēsts pazudušā latviešu jaunieša meklēšana – viņš atrasts miris 11

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LA.LV
20:23, 3. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Valsts policijas iepriekš izsludinātā 2003. gadā dzimušā Pētera Ēķa meklēšana ir noslēgusies ar traģisku vēsti – jaunietis Gruzijā ir atrasts bez dzīvības pazīmēm.

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Iepriekš ziņots, ka pēdējo reizi 23 gadus vecais jaunietis ar savu ģimeni bija sazinājies šā gada 21. jūnijā no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi, taču pēc tam viņa telefons apklusa un atrašanās vieta nebija zināma.

Šodien saņemta satriecoša informācija, ka meklēšanas operācija ir pārtraukta, bet plašāka informācija par traģēdijas apstākļiem vai nāves cēloņiem netiek sniegta.

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Izsakām visdziļāko līdzjūtību jaunieša tuviniekiem un draugiem šajā smagajā brīdī!

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