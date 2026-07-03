Ukraina Krimā ķeras klāt Krievijas “kara artērijām”: dzelzceļam uzbrūk droni, kas medī arī lokomotīves 0
krimā Ukraina turpina dronu triecienus pa Krievijas dzelzceļa infrastruktūru. No video transkripta noprotams, ka šī kampaņa notiek paralēli Krievijas ritošā sastāva sistemātiskai iznīcināšanai, īpaši vēršoties pret lokomotīvēm un loģistikas mezgliem, skaidro Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Tiek norādīts, ka galvenā loma šajās operācijās, iespējams, uzticēta Ukrainas izlūkošanas pārvaldei. Šādi triecieni ir īpaši nozīmīgi, jo dzelzceļš Krievijai ir viens no svarīgākajiem militārās loģistikas balstiem okupētajās teritorijās.
Īpaša uzmanība pievērsta RAM 2X sistēmām. Tās raksturotas kā Ukrainā izstrādāti klīstošie kamikadzes droni, kas zināmā mērā konkurē ar Krievijas “Lancet” tipa droniem. Šiem bezpilota lidaparātiem ir raksturīga X veida spārnu konfigurācija, kas nodrošina labu manevrētspēju arī zemā ātrumā.
Pēc pieejamās informācijas šādu dronu darbības rādiuss pēc mērķa sasniegšanas varētu būt vairāk nekā 100 kilometru, iespējams, līdz pat 150 kilometriem dziļi pretinieka aizmugurē. Vienlaikus tiek pieļauts, ka konkrētajā gadījumā droni varētu būt palaisti no Krimas apkārtnes vai izmantoti kopā ar citām bezpilota sistēmām, tostarp jūras droniem.
RAM 2X kaujas galviņa var nest līdz aptuveni trim kilogramiem smagu sprāgstvielu. Tā bieži tiek aprīkota ar kumulatīvu jeb formas lādiņa tehnoloģiju, kas spēj caursist bruņutehnikas bruņas. Šādas īpašības ļauj dronus izmantot gan pret tehniku, gan pret loģistikas objektiem.
Tiek skaidrots, ka šādi droni parasti nedarbojas vieni. Tos pavada izlūkošanas dronu bars, kas palīdz noteikt mērķi, koriģēt triecienu un uzturēt sakarus. Daļa no bezpilota sistēmām var kalpot arī kā signāla retranslatori, lai nodrošinātu darbību apstākļos, kad Krievija mēģina traucēt sakarus ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem.
Šie triecieni apliecina, ka Ukraina turpina mērķtiecīgi graut Krievijas militāro loģistiku okupētajās teritorijās. Dzelzceļa infrastruktūra Krimā ir īpaši svarīga Krievijas karaspēka apgādei, tāpēc uzbrukumi tai var radīt būtisku spiedienu uz okupācijas spēku pārvietošanos un spēju uzturēt frontes līniju.