Foto. pexels.com/ Raul Infante Gaete

Operācijai narkozē var būt arī šāda blakne – svešvalodas sindroms. Ar to sasirdzis kāds 17 gadus vecs zēns Ieteikt







Septiņpadsmitgadīgs puisis no Nīderlandes devās uz slimnīcu, lai veiktu ceļgala operāciju – viņš bija savainojis to, spēlējot futbolu. Viss noritēja gludi, un ārsti savu darbu paveica lieliski. Taču, kad puisis pamodās no narkozes, notika kaut kas neparasts.

Reklāma Reklāma

Viņš sāka runāt tikai angliski – valodā, ko bija mācījies tikai skolā, un neatpazina savus vecākus. Savā dzimtajā holandiešu valodā viņš nespēja pateikt ne vārda un neatlaidīgi apgalvoja, ka atrodas Amerikā, par šo atgadījumu vēsta izdevums Live Science.

Sākumā medmāsa nodomāja, ka tas ir tikai īslaicīgs apjukums, kas dažkārt gadās, mostoties no narkozes. Taču stundas gāja, un puisis joprojām nespēja runāt holandiski. Slimnīcas personāls nolēma pieaicināt psihiatru.

Ārsti pamanīja, ka puisis ir mierīgs un uzmanīgs, bet uz jautājumiem atbild tikai angliski – ar izteiktu holandiešu akcentu. Pamazām viņš sāka izdvest īsus vārdus holandiski, taču tas prasīja lielas pūles.

Izrādījās, ka puisim ir reta parādība – svešvalodas sindroms. Tas nozīmē, ka viņš uz laiku pilnībā pārgāja uz otru valodu, ko zināja, un zaudēja spēju lietot savu dzimto valodu.

Neirologa pārbaude neuzrādīja nekādas problēmas ar smadzenēm, un 18 stundas pēc operācijas puisis sāka saprast holandiešu valodu, lai gan runāt tajā vēl nevarēja.

Nākamajā dienā slimnīcā ieradās viņa draugi, un, gluži kā ar burvju mājienu, viņš pēkšņi atkal sāka runāt un saprast holandiski. Trīs dienas pēc operācijas viņš devās mājās, pilnībā atguvis savu valodu.

Šis gadījums ir neparasts, jo svešvalodas sindroms ir ārkārtīgi rets – medicīnas literatūrā zināmi tikai apmēram deviņi līdzīgi gadījumi. Lielākoties tie skāruši pieaugušus vīriešus, kuri pārgājuši uz valodu, ko iemācījušies vēlāk dzīvē, nevis bērnībā.

Ārsti domā, ka šis varētu būt pirmais oficiāli dokumentētais gadījums ar pusaudzi. Kas tieši to izraisa, nav skaidrs, taču dažreiz tas saistīts ar narkozes ietekmi.

Puisim paveicās – viņš atguvās pats, un nekādas papildu pārbaudes nebija vajadzīgas. Tikmēr ārsti vēl spriež, vai tas ir kas unikāls vai vienkārši narkozes blakne.