Mūžībā devies parabobslejists Alvils Brants 0
Viens no labākajiem Latvijas parabobslejistiem Alvils Brants šodien, 28.decembrī, 61 gadu vecumā devies mūžībā, vēsta Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas publiskotā informācija.
Alvils Brants 2016.gadā kļuva par pasaules vicečempionu un 2018.gadā par Eiropas čempionu. Alvils pārstāvējis Latviju arī Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, vairākkārt izcīnot godalgas.