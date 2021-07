Foto: EPA/Scanpix/LETA

Otrdien Latvijā atklāti 48 Covid-19 gadījumi un trīs sasirgušie miruši Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 48 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par trīs ar šo slimību saistītiem nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā nokrities no 38,2 līdz 35,4

. Pēdējo reizi zemāks kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju bija pērn 5.oktobrī, kad šis rādītājs bija 33.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 6891 Covid-19 izmeklējums, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,7%.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Covid-19 maina dzīvi pasaulē un Latvijā

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 137 747 cilvēki. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 670 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens – vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viens – vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Kopumā Latvijā miruši 2533 ar šo slimību sasirgušie.