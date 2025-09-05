Padomā divreiz, pirms sper šo soli! Šīs zodiaka zīmes biežāk nekā citas piedzīvo neveiksmīgu laulību 0
Astroloģija uzsver, ka ne visiem mīlestības un ģimenes dzīves ceļš ir gluds un vienkāršs. Daži cilvēki pēc dabas ir emocionāli nepastāvīgāki, citiem grūti izturēt ikdienas rutīnu, vēl kādiem pārāk svarīga ir neatkarība vai pastāvīga apbrīna no partnera. Tieši šīs rakstura iezīmes var kļūt par iemeslu, kāpēc dažām zodiaka zīmēm mēdz neveikties laulībā.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.