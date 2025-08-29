#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vai vēlies mūžīgu mīlestību? Eksperti atklāj 2026. gada laimīgākos kāzu datumus 0

20:10, 29. augusts 2025
Kokteilis Dzīvo

Vai esi tikko saderinājies un mazliet māņticīgs? Tad, sākot kāzu plānošanu, pirmais jautājums, kas, visticamāk, ienāk prātā, ir šāds: kuri ir laimīgie kāzu datumi?

Ikviens vēlas laulību sākt ar labu zīmi. Un daudziem tas nozīmē arī to, ka svarīgajā dienā viņi vēlas, lai veiksme būtu viņu pusē. No konkrētu krāsu izvēles līdz “kaut kas vecs, jauns, aizlienēts un zils” tradīcijai — ir daudz veidu, kā topošie jaunlaulātie cenšas nodrošināt sev laimīgu un saskanīgu kopdzīvi. Izvēlēties kāzu datumu pēc tā “labvēlīguma” jeb laimīguma — ir lielisks sākumpunkts, lai piesaistītu veiksmi.

Jūties māņticīgs?

Vai izvēloties kāzu datumu vajadzētu ņemt vērā veiksmi?
Kad tad īsti ir labākais laiks laulībām? Kurš mēnesis vai diena tiek uzskatīta par pašu laimīgāko?
Mēs aplūkosim visu, kas jāzina, lai izvēlētos piemērotāko kāzu datumu ar veiksmi prātā.
“Kā saka sena paruna — “Veiksme ir tad, kad sagatavošanās satiekas ar iespēju,”” stāsta profesionāla astroloģe un autore ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi Aprila Elliota Kenta. “Vispirms mums ir jāsagatavo augsne veiksmei — jāizvēlas partneris rūpīgi, jārunā godīgi par plāniem un vēlmēm un jāsniedz patiesa apņemšanās.”

“Kāpēc gan neņemtu vērā laimīgumu?” vaicā kāzu eksperte Eleni N. Gāge. “Būt laimīgam nozīmē arī ticēt savai veiksmei un svinēt to. (Un, protams, tev jau ir paveicies — tu esi atradis savu īsto cilvēku!) Apsvērt labvēlīgus kāzu datumus ir vēl viens veids, kā apzināti pieiet kāzu plānošanai.

Turklāt, ja izvēlēsies datumu ar sentimentālu nozīmi — piemēram, dienu, kad iepazināties — tas jau pats par sevi ir laimīgs brīdis.”

Vai kāzu datuma izvēlē laimīgumam vispār ir mīnusi?

Pat ja neesi pārliecināts, cik ļoti tici veiksmei, nav nekādu trūkumu, ja izvēlies laimīgu kāzu datumu. Vai uzskati to par obligātu, vai tikai kā patīkamu papildu zīmi — ņemt vērā laimīgus datumus ir viegls un gudrs solis kāzu plānošanā.

Eksperti iesaka topošo jaunlaulāto pāriem “izvēlēties tādu kāzu datumu, kas pašiem šķiet laimīgs”. Tas var būt:
-datums, kad izvēlētais sapņu pasākumu norises vietas pieejamsl;
-vecvecāku kāzu gadadiena;
-vai pat vienkārši skaisti skanošs datums, kā, piemēram, 10.10.10.

Papildu māņticības piesitiens: izvēlies precēties augošā mēnesī vai noteiktos dienas laikos, kad “laime kāpj augšup” — piemēram, starp plkst. 16.30 un 16.59.

Laimīgie kāzu datumi 2026. gadā

Šajā gadā īpaši labvēlīgi tiek uzskatīti datumi, kuros ir cipari 2 un 6.

Janvāris: 1., 2., 7., 19., 26., 27.
Februāris: 1., 2., 3., 6., 8., 12., 28.
Marts: 1., 2., 5., 12., 24.
Aprīlis: 1., 2., 7., 15., 21.
Maijs: 1., 2., 19., 21.
Jūnijs: 1., 2., 12., 19., 22.
Augusts: 1., 6., 15., 19.
Septembris: 2., 5., 7.
Oktobris: 1., 2.
Novembris: 16., 17., 29.
Decembris: 1., 18.

Vai 2026. gads ir labs gads laulībām?

Ja būtu “laimīgo kāzu datumu kalkulators”, tas noteikti rādītu, ka 2026. gads ir lielisks laiks laulībām. Ir daudz labvēlīgu datumu (īpaši oktobrī un novembrī), turklāt gaidāmi arī citi īpaši debesu notikumi. Piemēram, 2026. gada beigās maijā būs reta zilā pilnmēness parādīšanās, kas tiek uzskatīta par ļoti veiksmi nesošu zīmi.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

