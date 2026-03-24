"Paldies Visaugstākajam, ka iepriekšējā sestdienā piedzimu no jauna!" Normunds Rutulis pirmo reizi uzstājas pēc avārijas; cilvēki viņu sveic ar ziediem
Dziedātājs Normunds Rutulis jau aizvadījis pirmo koncertu pēc skaļā incidenta, kad, atrodoties alkohola reibumā, viņš izraisīja avāriju. Par to, kā viņam gāja un kā cilvēki viņu uzņēma, vēsta izdevums “Privātā Dzīve”.
Koncerts norisinājās Ērberģē un sanākušie cilvēki ļoti silti uzņēma dziedātāju – koncerta beigās dziedātāja talanta cienītāji ar ziediem rokās stāvēja rindā, lai varētu kopā nofotografēties. Kāds prasīja arī dziedātāja autogrāfu.
Lai gan sarunā ar “Privāto Dzīvi” dziedātājs neielaidās, viņš koncerta laikā uzrunāja sanākušos. “Liels paldies, ka jūs šodien esat klāt. Milzīgs paldies Žannai un Aivaram, kuri teica: “Nē, šovakar koncertam ir noteikti jānotiek.” Es teicu: “Varbūt pārceļam?” Viņi atbildēja: “Nē, mēs ļoti gaidīsim!” Liels paldies, ka arī jūs esat tie, kas gaidīja. Prieks būt mājās,” sacīja dziedātājs.
Izpildot Maestro Raimonda Paula dziesmas, Rutulis koncerta laikā teica arī šādus vārdus: “Maestro melodijas ir kā balzams dvēselei. Pieskaroties maķenīt tam, kas notika pirms nedēļas, esmu secinājis, ka dzīves grāmatā ir gan gaišas, gan tumšas lapas. Paldies jāsaka Visaugstākajam, ka iepriekšējā sestdienā piedzimu no jauna. Tāpēc es ar prieku turpināšu dziedāt Maestro Raimonda Paula dziesmas, kuras vienmēr mani ir cēlušas augšup.”
Zināms, ka uz koncertu viņu atveda meita Linda Rutule-Treimane.
