Kinoteātros vērojama pretrunīga situācija – daudzas bērnu filmas tiek demonstrētas ne tikai latviski, bet arī krievu valodā, savukārt oriģinālvalodā tās pieejamas reti. Turklāt vairumam filmu joprojām tiek pievienoti krievu subtitri, kas raisa jautājumus par valsts valodas politikas konsekvenci kultūras un izklaides jomā.

Par šo tēmu liek aizdomāties “X” lietotājs Dāvis. Viņš rakstīja: “Tomēr dīvaini, mums ir bērnudārzi vienā valsts valodā, skolas vienā valsts valodā.
Bet filmas bērniem kinoteātros tiek rādītas dublētas valsts valodā un krievijas valodā, bet reti tās pieejamas orģinālvalodā. Nerunājot par to, ka joprojām visām rietumu filmām ir krievu subtitri.”

Viņš pauž viedokli, ka, lūk, šis ir iemesls, kāpēc filmu pirātisms ir attaisnojams.

Kāds iedzīvotājs norāda, ka problēma slēpjas pieprasījumā – pēc krievu valodas kinoteātros ir pieprasījums.

Vēl kāda “X” lietotāja iesaistījās diskusijā izsakoties par filmām oriģinālvalodā.

Šī gada vasaras sākumā biedrība “Par legālu saturu” apkopoja secinājumus par datiem, kas iegūti no Latvijas kinoteātriem, pārstāvot kopā 81% no kopējā Latvijas tirgus.

Kinoteātru dati liecināja, ka nav novērojama krievu valodas dominance – filmas, kas tiek izrādītas krievu valodā, vidēji gada laikā veido 14,2% no kopējā seansu skaita.

Saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām visas filmas, kas tiek atskaņotas citās valodās, tiek subtitrētas latviešu valodā. Filmas ar subtitriem latviešu valodā veido 73,5% no kopējā seansu skaita. Filmas ar subtitriem latviešu un krievu valodās veido 59,3% no kopējā seansu skaita.

