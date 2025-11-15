“Par to naudu labāk aizbraucat uz kādu piemājas zooloģisko dārzu!” “ZooExpo 2025” apmeklētāji dalās ar pirmajām atsauksmēm 0
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā šodien un rīt norisinās mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde “ZooExpo 2025”. Izstādē “ZooExpo 2025” iespējams apskatīt vairāk nekā 3000 dzīvnieku – no suņiem un kaķiem līdz eksotiskiem putniem un rāpuļiem. Apmeklētājiem ir iespēja vērot suņu un kaķu šovus, satikt audzētājus, piedalīties demonstrējumos un iegādāties preces.
Ir informācija, ka pasākuma laikā norisināsies ari starptautiskā šķirnes suņu izstāde “Baltijas uzvarētājs 2025”, kurā piedalās vairāk nekā 2000 suņu no 22 valstīm.
Tomēr sociālajos tīklos jau sāk parādīties pirmās apmeklētāju atsauksmes, un tās ir pretrunīgas.
Sociālo mediju platformā “Threads” Gatis dalās savā skatījumā: “ZooExpo 2025 – 3/10. Neiesaku. Pārvērties par cashgrab pasākumu. Biļetes cenas nosacīti normālas bet par to pašu naudu labāk aizbraucat uz kādu piemājas zoo ar bērniem.”
Arī Dāvids iepriekš šo pasākumu ir apmeklējis, taču šogad ir nolēmis nedoties. Viņš stāsta, ka pāris gadus atpakaļ esot tur bijis un viņam esot pat ļoti paticis, jo bijuši dažādi dzīvnieki.
Taču apmeklējot pasākumu pagājušajā gadā radusies vilšanās, jo pārsvarā bijuši apskatāmi tikai suņi un kaķi. Dāvids piebilst: “Tie visi stendi, kur pārdod pat neko saistītu ar dzīvniekiem. Nožēloju, tāpēc kad atkal redzēju reklāmas, ka būs, pat neapsvēru ideju.”
Savukārt Ilona uzskata, ka iespējams, cilvēki neizprot izstādes nozīmi. Pamatā izstāde ir domāta un nepieciešama pašiem dalībniekiem – dzīvnieku saimniekiem, viņi sacenšas, vāc titulus, punktus, audzētāji veido kontaktus u.t.t.. Skatītājus pieaicina, jo cilvēkiem patīk paskatīties uz dzīvniekiem (var nopelnīt naudu), bet arī izglītošanai, informēšanai.
Viņa norāda, ka tā ir ļoti laba vieta, kur doties, ja esi nolēmis dzīvnieku iegadāties, jo vienuviet ir daudz un dažādi audzētāji, notiek šķirņu prezentācijas, var uzdot jautājumus u.t.t.
Kāda cita lietotāja pieredze bijusi pavisam nepatīkama. Lietotājs stāsta, ka vienu gadu apmeklējis izstādi un uzskata, ka bija briesmīgi. “Visi kaķi sazāļoti vienkārši guļ būros, ar plēvi notītos. Vienīgās dzīvības pazīmes izrādīja kaķēni, kas bija domāti kā pūļa pievilinātāji un tos deva pa rokām mīcīt visiem, kuri gribēja. Pretīgs pasākums,” atceras kāds “Threads” lietotājs.
Lietotāji arī diskutē, vai šis pasākums ir piemērots bērniem.