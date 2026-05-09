Parādiet man kaut vienu valsti bez korupcijas! Kalniete skarbi atbild Ukrainas kritiķiem
Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete TV24 raidījumā “Globuss” komentēja Ukrainas cīņu ar korupciju un valsts progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Viņa uzsvēra, ka Ukrainas reformas esot acīmredzamas, bet korupcija dažādās formās pastāvot visās valstīs.
S. Kalniete norāda, ka viņa ilgstoši sekojusi gan Ukrainas situācijai, gan labi atceras procesus Latvijas politikā. Viņa uzsver, ka savulaik arī Latvija piedzīvojusi smagus pārmetumus par korupciju no starptautiskās sabiedrības puses, turklāt cīņu apgrūtinājusi Krievijas informatīvā ietekme, kas šādas ziņas centusies pastiprināt un izplatīt.
Runājot par Ukrainas progresu, S. Kalniete atsaucas uz Eiropas Komisijas ziņojumiem, kuros esot skaidri redzams valsts progress reformu īstenošanā un tuvināšanās Eiropas Savienības prasībām. Viņa norāda, ka Ukraina likumdošanas jomā no kandidātvalstīm sasniegusi visstraujāko progresu.
Vienlaikus politiķe atzīst, ka korupcija ir sērga, ar kuru cīnīties ir ļoti sarežģīti. Viņa uzsver, ka korupcija dažādās formās pastāv praktiski visās Eiropas Savienības valstīs, taču svarīgākais esot tas, ka Ukrainā par šo problēmu tiek aktīvi runāts un notiek cīņa pret to.
S. Kalniete arī norāda, ka gan oligarhi, gan dažāda ranga amatpersonas, kas saistītas ar korupciju, centīsies sevi pasargāt. Tomēr, viņasprāt, likuma varai jābūt pietiekami spēcīgai, lai neviens nevarētu izvairīties no atbildības likuma priekšā.
