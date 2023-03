Raimonds Vilde un “RTU Robežsardzes/Jūrmalas” kapteinis Gatis Slavēns par prieku komandas biedriem virs galvām ceļ Baltijas volejbola līgas vicečempionu kausu. Foto: LVF

“RTU Robežsardze/Jūrmala” komanda parādīja labāko spēli Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“RTU Robežsardze/Jūrmala” komanda aizvadītās nedēļas nogalē Tartu kļuva par Baltijas vīriešu volejbola līgas vicečempioniem, kas gados jaunajai vienībai ir liels panākums.

Pietrūka pavisam maz, lai Raimonda Vildes trenētie puiši sagādātu sensāciju un finālā pārspētu turnīra favorīti Tartu “Bigbank”. Izšķirošajā piektajā setā Latvijas klubs bija vadībā ar 14:12, tomēr uzvaras punktu nespēja gūt, setu zaudējot ar 20:22 un visu spēli ar 2:3.

“Sajūtas ir divējādas. No vienas puses, tik sen nebija būts finālā, ka ir milzīgs prieks arī par sudrabu, taču, no otras puses, finālā viss bija izdarīts, atlika tikai paņemt. Bija jāuzvar…” sarunā ar “Latvijas Avīzi” atzīst “RTU Robežsardzes/Jūrmalas” galvenais treneris Raimonds Vilde. Viņš gan puišiem neko nepārmet, jo visu izšķīra sīkas nianses. “Spēlētāji parādīja savu labāko šīs sezonas sniegumu, piedevām tieši tad, kad to vajadzēja. Cepuri nost viņu priekšā. Tādā mačā un galotnē visu izšķīra detaļas, var teikt, daži sīkumi, bet tieši tik līdzīgās spēlēs tas arī ir svarīgākais. Beigās varbūt nedaudz pietrūka arī veiksmes, tik atbildīgu brīžu pieredzes,” dienu pēc finālspēles spriež Vilde, kuram trenera karjerā šis ir otrais Baltijas līgas vicečempiona tituls (pirmais 2007. gadā ar “Lāsi-R”).

Reklāma volejbolam

Tartu komanda jau sezonas sākumā tika uzskatīta par galveno favorīti, jo tās sastāva komplektācija bijusi vissolīdākā. Pamatturnīrā jūrmalnieki “Bigbank” visos četros mačos zaudēja ar 0:3. “Palikām sausā, lai gan bija seti, kuri mums bija jāpaņem, bet tos uzdāvinājām. Regulārajā čempionātā Tartu apliecināja savu favorītu statusu, bet fināls ir fināls. Tā ir viena spēle, nevis sērija līdz trim uzvarām, kurā mums būtu grūtāk. Vienā spēlē ar viņiem noteikti var cīnīties, ko arī pierādījām. Mēs speciāli gatavojāmies finālturnīram, bijām labākajā sportiskajā formā, lai gan sezonā gājām soli pa solītim. Vispirms mērķis bija tikt četriniekā, tad finālā, bet tad iet uz visu banku. Izdevās pareizi noskaņoties, puikas atdeva visu, ko varēja, nospēlēja pat labāk, nekā viņi īstenībā var,” gandarīts ir treneris. Viņš gan nevēlējās nevienu izcelt, jo Baltijas līgas sudrabs ir komandas darbs un nopelns. “Teikšu, kā ir, nenormāli labi nospēlējām aizsardzībā. Pēc tam saņēmām uzslavas, ka volejbolam esam sagādājuši pamatīgu reklāmu Igaunijā, jo reti kurš domājis, ka “Bigbank” klāsies tik grūti. Jā, mums uzbrukumā lielākā loma ir Matīsam Gabdulļinam, taču citos elementos lielākais smagums gulstas uz citu puišu pleciem. Volejbols ir tāda spēle, kur ar vienu elementu nevar uzvarēt, jo viss ir saistīts, un spēlētāji viens no otra atkarīgi. Ja kāds krīt ārā, tad ir grūti visiem,” uzsver Vilde.

Pirms sezonas skeptiķi sprieda, ka Baltijas līgas līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir krities, jo palika vien septiņas komandas. “Komandu skaita samazināšanās nenāca par labu un līmeni varbūt bišķi pavilka uz leju, taču vadošās komandas, jo īpaši abas igauņu vienības no Tartu un Tallinas, vienalga ir spēcīgas ar labu komplektāciju,” teic treneris. Situācija finālturnīrā būtu citāda, ja ne sensācija ceturtdaļfinālā, kur pamatturnīra vājākā komanda no Pērnavas negaidīti pārspēja Tallinas “Selver”.

Studentu, armijnieku un skolēnu komanda

Sezona klubiem ar Baltijas līgas finālu nav beigusies, jo priekšā vēl cīņa par Latvijas čempionāta medaļām. Vilde norāda, ka viegli nebūs. “Pusfināls, visticamāk, pret saviem pēdējo gadu pastāvīgajiem konkurentiem no Jēkabpils. Jā, šosezon viņus izšķirošajos mačos Latvijas superkausā, Latvijas kausā un Baltijas līgas ceturtdaļfinālā uzvarējām, tāpēc viņi noteikti alks revanšēties. Būs smagi jāstrādā,” teic Vilde. “RTU Robežsardze/Jūrmala” treniņus aizvada Rīgā, bet spēles Jūrmalā. “Treniņi ir katru dienu, taču tikai vienu reizi. Esam pusprofesionāla komanda, jo astoņi puiši studē, seši no viņiem RTU, divi mūsējie ir Latvijas armijā, profesionāli karavīri, bet vēl divi ir skolnieki,” par sastāvu saka Vilde, kurš ar šo komandu, kas agrāk saucās “Lāse-R”, strādā teju 20 gadus. “Ja godīgi, pats nezinu, neesmu skaitījis. Atceros, ka man bija divu gadu pārtraukums, bet, šķiet, atgriezos 2005. gadā. Man jau atgādināja, ka Baltijas līgā finālā zaudēju otro reizi. Toreiz 2007. gadā arī bijām tuvu zeltam, bet, ne tik tuvu, kā šoreiz. Par laimi, ar to dzīve nebeidzas, arī rūgta pieredze ir pieredze. Tāds tas sports ir,” Vilde sudraba medaļas uztver filozofiski.