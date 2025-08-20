Neticama cietsirdība! Meitenīti atņem vecākiem un nodod krustmātei, kura nodara bērnam vēl lielāku ļaunumu 0
Viļņas policija ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu un noskaidro incidenta apstākļus, kurā iereibusi sieviete uzbruka septiņus gadus vecai meitenei, raksta lrytas.lt.
Izrādās, ka aizdomās turētais ir bērna pagaidu aizbildnis. Meitene no vecākiem tika atņemta ar tiesas lēmumu tikai pirms pāris nedēļām.
Trešdienas rītā Viļņas apgabala Kriminālizmeklēšanas pārvalde ziņoja, ka 19. augustā ap plkst. 20.00 un 22.30 Viļņā, mājās, sieviete (dzimusi 1980. gadā) seksuāli izmantoja nepilngadīgo (dzimusi 2018. gadā), nodarot viņai fiziskas sāpes.
Policija ziņo, ka, ierodoties notikuma vietā, sieviete bija iereibusi. Viņas asinīs tika konstatēts 2,21 promiles alkohola.
Sieviete, kuru tur aizdomās par vardarbību pret bērnu, ir viņas krustmāte un pagaidu aizbildne.
4. augustā meitene ar tiesas lēmumu tika atņemta vecākiem, un pagaidu aizbildnība tika piešķirta viņas krustmātei.
Saskaņā ar amatpersonu sākotnējiem ziņojumiem, sieviete meiteni piekāva vismaz divas reizes, “lai viņu izglītotu”. Pēc otrdienas incidenta policija ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu par fizisku sāpju vai vieglu miesas bojājumu nodarīšanu.
Visa informācija par notikušo ir nodota Viļņas bērnu tiesību speciālistiem. Ja aizdomās turētās vaina tiktu pierādīta tiesā, viņai draudētu sabiedriskais darbs vai brīvības ierobežošana, vai arests, vai brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem.