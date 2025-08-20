#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto no Pixabay.com

Neticama cietsirdība! Meitenīti atņem vecākiem un nodod krustmātei, kura nodara bērnam vēl lielāku ļaunumu 0

LA.LV
12:17, 20. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Viļņas policija ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu un noskaidro incidenta apstākļus, kurā iereibusi sieviete uzbruka septiņus gadus vecai meitenei, raksta lrytas.lt.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien trīs zodiaka zīmēm gaidāma liela veiksme – viena no tām ir Svari!
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
No 1.septembra uz Latvijas robežām jauna kārtība: lūk, kas tev jāzina
Lasīt citas ziņas

Izrādās, ka aizdomās turētais ir bērna pagaidu aizbildnis. Meitene no vecākiem tika atņemta ar tiesas lēmumu tikai pirms pāris nedēļām.

Trešdienas rītā Viļņas apgabala Kriminālizmeklēšanas pārvalde ziņoja, ka 19. augustā ap plkst. 20.00 un 22.30 Viļņā, mājās, sieviete (dzimusi 1980. gadā) seksuāli izmantoja nepilngadīgo (dzimusi 2018. gadā), nodarot viņai fiziskas sāpes.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krustā sakrustoti naži un monētas! Satraukta iedzīvotāja ziņo par maģiju un rituāliem cīņā pret vēja ģeneratoru parku Dienvidkurzemē
Kokteilis
Vīrieši, kuri baidās pazaudēt savas sievietes, parasti dara šīs 11 lietas, pat ja viņiem to neprasa
“Pieļauju, ka mēs vēl redzēsim gana daudz drāmas.” Var nākties celt nodokļus…

Policija ziņo, ka, ierodoties notikuma vietā, sieviete bija iereibusi. Viņas asinīs tika konstatēts 2,21 promiles alkohola.

Sieviete, kuru tur aizdomās par vardarbību pret bērnu, ir viņas krustmāte un pagaidu aizbildne.

4. augustā meitene ar tiesas lēmumu tika atņemta vecākiem, un pagaidu aizbildnība tika piešķirta viņas krustmātei.

Saskaņā ar amatpersonu sākotnējiem ziņojumiem, sieviete meiteni piekāva vismaz divas reizes, “lai viņu izglītotu”. Pēc otrdienas incidenta policija ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu par fizisku sāpju vai vieglu miesas bojājumu nodarīšanu.

Visa informācija par notikušo ir nodota Viļņas bērnu tiesību speciālistiem. Ja aizdomās turētās vaina tiktu pierādīta tiesā, viņai draudētu sabiedriskais darbs vai brīvības ierobežošana, vai arests, vai brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nāvējošs “gardums” mazulim: iereibusi sieviete no Šauļiem mēģināja nomierināt savu dēlu ar degvīnu
FOTO. No “Goda ģimenes” līdz varmākām! Bijušos “Latvijas lepnuma” laureātus Sandru un Jāni apcietina tiesas zālē
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.