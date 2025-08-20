Kas notiek Lietuvā? Viļņas lidostā kārtējais drons, gaisa satiksme apturēta. Vai jāsāk reāli uztraukties? 0
Trešdienas, 20. augusta, naktī Viļņas lidostā nācās apturēt lidojumu satiksmi galvaspilsētā pamanīta drona dēļ, raksta lrytas.lt.
To ziņu portālam Lrytas apstiprināja Lietuvas lidostu (LTOU) mediju pārstāvis Tadas Vasiļausks.
“Varam apstiprināt, ka šodien ap pusnakti saņēmām informāciju no Oro Navigacija speciālistiem par Viļņā, tālāk no lidostas, pamanītu dronu,” teikts komentārā.
Pirmais par notikušo ziņoja ziņu portāls “15min”.
Gaisa satiksme bija apturēta uz pusstundu, un aptuveni pulksten 00:35 visa lidostas darbība tika pilnībā atsākta. “Šīs situācijas rezultātā aizkavējās viens izlidojošais reiss uz Telavivu, un vairākas citas ielidojošas lidmašīnas atradās gaidīšanas zonās gaisa telpā un ieradās aptuveni par 15–20 minūtēm aizkavējoties,” piebilda arī T. Vasiļausks. Pēc viņa teiktā, Oro Navigacija pārstāvji, kas pārrauga gaisa telpu Lietuvā, varētu sniegt vairāk komentāru par pamanīto dronu un tā trajektoriju.
Atgādinām, ka 28. jūlijā Viļņā tika pamanīts no Baltkrievijas lidojošs Gerbera drons. Vēlāk tas tika atrasts avarējis Gaižiūnu poligonā.
Izrādījās, ka drons nesa sprādzienbīstamu lādiņu – tika atrasti 2 kilogrami sprāgstvielu.
Iepriekš, 10. jūlijā, Lietuvā no Baltkrievijas bija ielidojis arī bezpilota lidaparāts “Gerbera”. Pēdējais avarēja uz robežas, bet, pēc dienestu sniegtās informācijas, neradīja draudus.
Kā ziņu portālam Lrytas pastāstīja uzņēmuma “Oro Navigacija” izpilddirektors Sauļus Batavičus, pirms pusnakts tika saņemta informācija, ka Liepkalnī pamanīts drons. Tad lidojumi tika īslaicīgi apturēti, un, saņemot informāciju, ka draudu nav, satiksme tika atsākta aptuveni pusstundu vēlāk.
“Šis ir drons, kura izcelsmes valsts ir Lietuva. Saskaņā ar mūsu datiem, tas pieder Bijušajam komisariāta birojam un tika izmantots aizsargājama objekta pārbaudei.” “Vēlos uzsvērt, reālu draudu lidojumiem nebija,” uzsvēra S. Batavičuss.