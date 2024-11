“Pārbaudes darbs izpildīts uz 57%, bet atzīme ir 4…” Vecāki vērš uzmanību uz vērtēšanas sistēmu mūzikas skolās Linda Tunte

Nesen portālā LA.LV publicējām kādas mammas viedokli par jauno vērtēšanas kārtību skolās, kas paredz, ka skolēniem vairs nav atļauts labot pārbaudes darbu atzīmes.

Pēc šī raksta publicēšanas, saņēmām vēl kādu ziņu no kādas citas mammas, kura rosina pievērst uzmanību arī vērtēšanas sistēmai mūzikas skolās. Viņas ģimenē esot nepatīkama pieredze saistībā ar šo tēmu.

Lūk, arī pats stāsts!

Vērtēšana mūzikas skolās

“Vai jūs zināt, kas notiek ar vērtēšanu Latvijas mūzikas skolās? Bērnam bija ieskaite, kurā bija jāspēlē trīs skaņdarbi. Par katru no tiem tika saņemts 9, bet kopējā atzīme ir 8. Redzu e-klasē, ka katrs skaņdarbs atsevišķi ir novērtēts ar 9, bet kopējā atzīme par pārbaudes darbu ir 8. Kā tas ir iespējams?

Mūsu draugu bērnam ir līdzīga situācija, jo pārbaudes darbs tika izpildīts uz 57%, bet atzīme ir 4. Tas taču neatbilst nekādai loģikai! Tas neatbilst arī nekādiem elementāriem matemātikas likumiem. Līdz ar to ir jautājums – kurš ”analfabēts” to izdomāja?

Bērniem, kuri mācās mūzikas skolās, ir daudz lielāka slodze, viņi apgūst daudz vairāk un strādā daudz vairāk nekā citi bērni. No viņiem arī tiek prasīts daudz vairāk, jo neviens bērns pamatskolā nemācās to, ko bērns mācās mūzikas skolā. Ir pilnīgi nesaprotami, kādēļ šāda vērtēšana. Tā ir netaisnīga, tā pazemo un noniecina bērna pūliņus un izdarīto. Izglītības sistēma valstī postulē godīguma, taisnīguma un atklātības principus. Kuram tieši no šiem principiem atbilst vērtēšanas sistēma mūzikas skolā?”

Ekspertu komentārs

Tā kā mācību sasniegumu vērtēšana profesionālās ievirzes iestādēs, tostarp mūzikas skolās, ir Latvijas Nacionālā kultūras centra kompetences jautājums, vērsāmies ar jautājumiem par situāciju tur. Centra Kultūrizglītības nodaļa sniedza izsmeļošu komentāru, ko publicējam turpinājumā.

Sākot ar 2024.gada 1.septembri profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mākslu jomā mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 762 “Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā” noteiktajam regulējumam.

“Attiecībā uz minēto situāciju, būtiski būtu izprast vērtēšanas nosacījumu piemērošanu konkrētajā izglītības iestādē. Iespējams, ka minētajā situācijā netika izmantota atbilstoša vērtēšanas metodika – ir atšķirība, vai, vērtējot audzēkņa sniegumu, pedagogs vērtē punktos vai ballēs.

Varam izteikt minējumu, ka audzēknis par katru skaņdarbu saņēma 9 punktus. Nereti punkti vecākiem un audzēkņiem asociējas ar tādu pašu vērtējumu 10 ballu skalā, kas šajā gadījumā nav viens un tas pats. Attiecīgi gala atzīme 8 balles šajā situācijā var veidoties, ja vērtēšanā netiek ietverti vairāki kritēriji, piemēram, tehniskais izpildījums, interpretācija utt., kas sniegtu objektīvāku informāciju un gala vērtējumu – atzīmi.

Skolvadības sistēma E-klase piedāvā vairākas vērtēšanas metodikas. Būtiski, vai pedagogs pirms pārbaudījuma veikšanas ir informējis audzēkni par vērtēšanas nosacījumiem.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs turpinās sniegt skaidrojumus izglītības iestādēm un pedagogiem par vērtēšanas procesu, tādējādi novēršot pārpratumus.”

