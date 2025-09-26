Pārdomājot citu rīcību, sapratīsi arī ko jaunu par sevi. Dienas horoskops 27. septembrim 0
Auns
Tev vajag virzīties uz priekšu – tu vienkārši nevari atļauties laiski pavadīt laiku. Būs nepieciešams veco sabiedroto atbalsts, lai atrisinātu radušās problēmas, un tev neatteiks – tikai palūdz. Iespējamas domstarpības ar vadību; kompromisu izdosies atrast pēc ilgākas sarunas. Lai gan atklāti strīdi neradīsies, tu sajutīsi, ka citi tevi līdz galam nesaprot vai nepieņem, un tas liks tev reaģēt asāk. Ja spēsi būt iejūtīgāks, situācija kļūs vieglāka gan tev pašam, gan apkārtējiem.
Vērsis
Tev nevajadzētu steigties. Pietiks ar šo vienkāršo padomu, lai izvairītos no daudzām profesionālām problēmām. Centies nepieņemt lēmumus steigā vai parakstīt dokumentus, tos kārtīgi neizpētot. Tevi, iespējams, kritizēs par lēnīgumu, bet labāk to uzklausīt tagad nekā vēlāk tērēt laiku kļūdu labojumiem. Personīgajā dzīvē viss attīstīsies labvēlīgi. Tu spēsi uzlabot attiecības ar cilvēku, ar kuru nesen biji uz strīda robežas. Izdosies pasargāt sevi un tuviniekus no liekām raizēm. Iespējams, saņemsi dāvanu.
Dvīņi
Tev nāksies iejaukties citu cilvēku lietās – tas būs nogurdinoši, bet nepieciešami. Pārdomājot citu rīcību, tu sapratīsi arī ko jaunu par sevi un savu attieksmi pret lietām, kas agrāk tev šķita pašsaprotamas. Daži Dvīņi pārskatīs savas prioritātes un vēlēsies mainīt attiecības ar apkārtējiem. Fiziskajām aktivitātēm būs jābūt mērenām – tev izvairās no pārpūles. Ja parūpēsies par veselību ar saprātu, tev izdosies izvairīties no hronisku problēmu saasinājuma.
Vēzis
27. septembrī tev nāksies ķerties pie sarežģīta, bet ļoti svarīga uzdevuma. Ja spēsi to paveikt tagad, kamēr esi motivēts un zini, ko gribi, tas dos lielus augļus. Cilvēki, kas tev piedāvās palīdzību, būs uzticami – viņu nodomi būs skaidri un godīgi. Kaut arī būs domstarpības ar tuviniekiem, jums izdosies vienoties. Bērniem būs īpaši vajadzīga tava uzmanība un rūpes, tāpēc centies būt klātesošs. Attiecībās ar mīļajiem izvairies no pārliekas stingrības – siltums un sapratne būs daudz vērtīgāki.
Lauva
Diena būs piemērota ceļojumiem vai vides maiņai. Tev vajadzēs turpināt kustību uz priekšu, būt izlēmīgam un neapstāties pie sasniegtā. Tu iedvesmosi citus, palīdzēsi tiem, kuri zaudējuši cerību, un būsi atbalsts tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Tevi sagaida interesanta tikšanās. Tev vajadzētu atturēties no pārsteidzīgiem secinājumiem par cilvēku, kurš parādīsies tavā dzīvē – pirmais iespaids būs maldinošs. Vēlāk novērtēsi šo cilvēku un viņa ietekmi uz tavu dzīvi.
Jaunava
Zvaigznes pārbaudīs tavu izturību. Tev būs jārisina daudzi sarežģīti uzdevumi. Par laimi, tev pietiks pieredzes un prasmju, lai tos paveiktu. Ja saglabāsi mieru, tev izdosies sasniegt iespaidīgus rezultātus. Labāk šajā dienā neplāno tikšanās vai romantiku – tās var sagādāt vilšanos. Ja mēģināsi jaukt darbu ar privāto dzīvi, tas var radīt problēmas. Brīvo laiku velti mācībām – tev būs iespēja apgūt jaunu informāciju, kas drīz kļūs noderīga.
Svari
Šodien tev nevajadzētu pārvērtēt savas spējas – visdrīzāk tu netiksi galā ar visu viens. Tev nāksies vai nu meklēt palīdzību, vai arī mainīt savus plānus un fokusēties uz būtiskāko. Ja esi vadītājs, tev vajadzēs deleģēt uzdevumus – vari uzticēties saviem cilvēkiem. Attiecībās ar tuviniekiem tev izdosies atrast kopīgu valodu. Jūs spēsiet izrunāt svarīgo mierīgā sarunā. Vakarā vari saņemt nepatīkamu ziņu.
Skorpions
27. septembrī tu vari saskarties ar sarežģījumiem darba attiecībās. Tev būs grūti izskaidrot savus mērķus un ieceres. Vēl sarežģītāk būs pierādīt, ka tev ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības. Kamēr būsi pieklājīgs, tevi ignorēs, bet, kad sāksi runāt skaidri un pārliecinoši – tevi apsūdzēs agresijā. Kritika nāks no visām pusēm, arī no tuvākajiem. Iespējams konflikts ar mīļoto cilvēku, kurš prasīs no tevis to, ko tu negribēsi vai nespēsi dot.
Strēlnieks
Diena būs pilna ar mulsinošiem jautājumiem un spriedzes pilnām sarunām. Tu visu laiku būsi piesardzīgs, jo jutīsi, cik daudz var sabojāt nepareizi pateikts vārds. Apkārtējie, diemžēl, būs netaktiski un var tevi aizskart. Tev vajadzēs koncentrēties uz darbu – īpaši dienas otrajā pusē. Tieši tad tu būsi visaktīvākais un varēsi veiksmīgi risināt uzdevumus. Vakarā tev būs grūti atslēgties no domām par darbu.
Mežāzis
Diena būs labvēlīga, ja būsi pārliecināts par izvēlēto ceļu un mērķi. Ja nejutīsies pārliecināts, tad, visticamāk, nebūsi apmierināts ar to, kā aizritēs diena – tevi mocīs šaubas un nepatīkamas pārdomas, nāksies saskarties ar asu kritiku un vainas sajūtu. Diemžēl uz tuviniekiem paļauties nevarēsi – viņi vadīsies pēc labiem nodomiem, bet darīs pavisam ko citu, nevis to, kas tev būtu noderīgs. Dienas otrajā pusē nāksies gandrīz visu laiku veltīt tam, lai labotu citu pieļautās kļūdas.
Ūdensvīrs
Sagatavosies – diena solīs būt sarežģīta. Taču ar grūtībām tiksi galā. Lai to panāktu, tev vispirms būs jāizstrādā skaidra stratēģija un jāpieturas pie tās līdz pat vakaram. Otrkārt – būs jāatrod kāds, kas tevi uzmundrinās, atbalstīs un iepriecinās. Ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, vai spēsi saglabāt labu garastāvokli. Ja zaudēsi dūšu – tavu panākumu izredzes būs mazas. Toties, ja spēsi saglabāt prieku, zvaigznes noteikti sagādās tev patīkamu pārsteigumu.
Zivis
Tev šķitīs, ka apstākļi pieprasa izlēmīgu rīcību, apkārtējie gaidīs no tevis gandrīz varoņdarbus, un arī tu pats it kā neatteiktos izdarīt ko noderīgu. Taču tikai teorētiski. Kad pienāks laiks reālai rīcībai, tu atkāpsies, klusībā cerot, ka kāds cits pārņems tavas rūpes un pienākumus. Nepārmet sev – šī diena patiešām nebūs piemērota lieliem sasniegumiem. Tā būs vairāk piemērota mierīgai gaidīšanai, nevis cīņai. Dienai ritot, pašsajūta var pasliktināties – iespējamas galvassāpes un bezmiegs.