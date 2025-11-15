10 000 soļu mīts sagrauts. Japāņu staigāšanas jaunais trends, kas satricina pasauli! 0
Mēs visi esam dzirdējuši par 10 000 soļu dienā noteikumu, kas it kā palīdz uzturēt veselību, zaudēt svaru vai sadedzināt taukus. Tomēr jauna, populāra staigāšanas tendence sola vēl labākus rezultātus – tā ir vienkārša un saudzīga.
Izrādās, 10 000 soļu noteikums nav balstīts zinātnē, bet gan ir 1960. gados izstrādāta soļu skaitītāja kompānijas mārketinga triks. Pētījumi tagad rāda, ka, lai gan vairāk jo soļu, jo labāk, protams, ir labi, taču arī mazāks soļu skaits sniedz ieguvumus veselībai, raksta vietne Mirror.
TikTok fitnesa treneris Jūdžins Teo apgalvo, ka japāņu staigāšanas metode piedāvā 10 reižu lielākus ieguvumus nekā 10 000 soļu dienā, turklāt šo jauno trendu var izpildīt vien 30 minūšu laikā. Šī metode ir vienkārša.
Japāņu staigāšanas metode ir intervālu treniņš, kas ietver 30 minūšu augstas intensitātes, bet saudzīgu pastaigu, sadalītu vairākos posmos. Tā sastāv no pieciem komplektiem, kuros trīs minūtes ātri jāstaigā (aptuveni 70% no maksimālās kapacitātes), kam seko trīs minūtes lēnas staigāšanas (aptuveni 40% no maksimālās kapacitātes). Šāda pastaiga jāveic četras reizes nedēļā, un pat ātrākā tempā staigātājam jāspēj sarunāties.
Tā kā šāda staigāšana ir saudzīga, tā mazina slodzi uz locītavām, piemēram, gurniem, ceļiem un potītēm, padarot to par drošāku izvēli nekā augstas intensitātes un ietekmes treniņi, piemēram, skriešana. Šī ir lieliska opcija tiem, kam ir nosliece uz traumām vai locītavu diskomfortu.