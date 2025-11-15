Foto. pexels-simonreza

10 000 soļu mīts sagrauts. Japāņu staigāšanas jaunais trends, kas satricina pasauli! 0

LA.LV
19:51, 15. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Mēs visi esam dzirdējuši par 10 000 soļu dienā noteikumu, kas it kā palīdz uzturēt veselību, zaudēt svaru vai sadedzināt taukus. Tomēr jauna, populāra staigāšanas tendence sola vēl labākus rezultātus – tā ir vienkārša un saudzīga.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Kokteilis
Nevari tikt galā ar savu vīramāti? Viņa noteikti ir dzimusi šajā zodiaka zīmē
Lasīt citas ziņas

Izrādās, 10 000 soļu noteikums nav balstīts zinātnē, bet gan ir 1960. gados izstrādāta soļu skaitītāja kompānijas mārketinga triks. Pētījumi tagad rāda, ka, lai gan vairāk jo soļu, jo labāk, protams, ir labi, taču arī mazāks soļu skaits sniedz ieguvumus veselībai, raksta vietne Mirror.

TikTok fitnesa treneris Jūdžins Teo apgalvo, ka japāņu staigāšanas metode piedāvā 10 reižu lielākus ieguvumus nekā 10 000 soļu dienā, turklāt šo jauno trendu var izpildīt vien 30 minūšu laikā. Šī metode ir vienkārša.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Budžets ir uz sabrukuma robežas…” ANO brīdina par smagu ziemu Ukrainas bēgļiem
“Latvijas nepilsonis reģistratūrā filmē darbinieci, kura nerunā ar viņu krievu valodā!” Absurdais incidents raisa diskusijas
“Par to naudu labāk aizbraucat uz kādu piemājas zooloģisko dārzu!” “ZooExpo 2025” apmeklētāji dalās ar pirmajām atsauksmēm

Japāņu staigāšanas metode ir intervālu treniņš, kas ietver 30 minūšu augstas intensitātes, bet saudzīgu pastaigu, sadalītu vairākos posmos. Tā sastāv no pieciem komplektiem, kuros trīs minūtes ātri jāstaigā (aptuveni 70% no maksimālās kapacitātes), kam seko trīs minūtes lēnas staigāšanas (aptuveni 40% no maksimālās kapacitātes). Šāda pastaiga jāveic četras reizes nedēļā, un pat ātrākā tempā staigātājam jāspēj sarunāties.

Tā kā šāda staigāšana ir saudzīga, tā mazina slodzi uz locītavām, piemēram, gurniem, ceļiem un potītēm, padarot to par drošāku izvēli nekā augstas intensitātes un ietekmes treniņi, piemēram, skriešana. Šī ir lieliska opcija tiem, kam ir nosliece uz traumām vai locītavu diskomfortu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Apvērsums? Izpētīts, ka 5000 soļu dienā jau ir vairāk nekā pietiekami
Veselam
Kā viegli un vienkārši noiet 10 000 soļu dienā: 10 noderīgi padomi
Veselam
Kā viegli sasniegt 10 000 soļu dienā: 9 triki un zinātniskie pamatojumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.