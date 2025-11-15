“Latvijas nepilsonis reģistratūrā filmē darbinieci, kura nerunā ar viņu krievu valodā!” Absurdais incidents raisa diskusijas 37
Esam vairākkārt rakstījuši par absurdām situācijām, kurās latviešus spiež runāt krieviski. Kādā poliklīnikā fiksēts incidents, kas izraisījis diskusijas par valsts valodas lietojumu un pacientu uzvedību publiskajās iestādēs. Reģistratūrā kāds Latvijas nepilsonis sāka filmēt medicīnas darbinieci, pēc tam, kad tā nepiekrita sarunai krievu valodā. Ir skaidrs, ka šādas situācijas nav normālas un tās ir attiecīgi jārisina.
Lietotājs ar segvārdu @ar_mazo_r sociālo mediju platformā “X” dalās kādā pārsteidzošā situācijā, ko viņš novēroja gaidot rindā pie ārsta. Viņš raksta: “Šodien vienā poliklīnikā notika incidents, kas pārsteidz savā visatļautībā! Latvijas nepilsonis reģistratūrā filmēja darbinieci, kura nerunāja ar viņu krievu valodā, pamatojoties uz to, ka nepilsoņiem nav jāprot valsts valoda. Visi personas dati ir saglabāti.”
Savukārt Signe stāsta, ka pilsētā, kurā viņa dzīvojusi, visi reģistratūru darbinieki bijuši diezgan pasargāti, un viņai nekad nav nācies redzēt nevienu skandālu, jo likums nosaka, ka skandālistus vispār neapkalpo, bet savu pierakstu neviens negrib pazaudēt.
Nu, nepilsoņiem ir visas iespējas doties tālu aiz Zilupes…
— KarlWithAnL (@karlwithanl) November 14, 2025
Neatkarīgi, ko zina vai nezina nepilsoņi no kādas mumba-jumba vai mongoloīdu-aziātu ordas valsts, Latvijā krientu apkalpošana ir valsts valodā kā jau visās valstīs.
— Em R (@em_r70) November 15, 2025
Tieši pretēji – katram, kurš legāli uzturas Latvijā, lai saņemtu PUT, bija jānokārto latviešu valodas eksāmens.
Ja kāds neko neprot valsts valodā, tas uzturas te nelegāli.
Vai to ķēmu uzfilmējāt? Aizstāvējāt darbinieci?
— John Brown2022 (@john_brown2022) November 14, 2025