“Latvijas nepilsonis reģistratūrā filmē darbinieci, kura nerunā ar viņu krievu valodā!” Absurdais incidents raisa diskusijas 37

LA.LV
18:41, 15. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Esam vairākkārt rakstījuši par absurdām situācijām, kurās latviešus spiež runāt krieviski. Kādā poliklīnikā fiksēts incidents, kas izraisījis diskusijas par valsts valodas lietojumu un pacientu uzvedību publiskajās iestādēs. Reģistratūrā kāds Latvijas nepilsonis sāka filmēt medicīnas darbinieci, pēc tam, kad tā nepiekrita sarunai krievu valodā. Ir skaidrs, ka šādas situācijas nav normālas un tās ir attiecīgi jārisina.

Lietotājs ar segvārdu @ar_mazo_r sociālo mediju platformā “X” dalās kādā pārsteidzošā situācijā, ko viņš novēroja gaidot rindā pie ārsta. Viņš raksta: “Šodien vienā poliklīnikā notika incidents, kas pārsteidz savā visatļautībā! Latvijas nepilsonis reģistratūrā filmēja darbinieci, kura nerunāja ar viņu krievu valodā, pamatojoties uz to, ka nepilsoņiem nav jāprot valsts valoda. Visi personas dati ir saglabāti.”

Kārlis, reaģējot uz ierakstu, dalās savās pārdomās: “Viņi sēž tajos savos “vatainajos TikTokos” un jau ir pārskatījušies tās samazgas, ka tūlīt, jau tūlīt nāks viņus “atbrīvot”. Tāpēc arī galvas pacēluši. Tikko pēc Krievijas iebrukuma bija jau noklusuši. Kā Krievijai, kas labāk, tā uzreiz mute vaļā!”
Savukārt Signe stāsta, ka pilsētā, kurā viņa dzīvojusi, visi reģistratūru darbinieki bijuši diezgan pasargāti, un viņai nekad nav nācies redzēt nevienu skandālu, jo likums nosaka, ka skandālistus vispār neapkalpo, bet savu pierakstu neviens negrib pazaudēt.

