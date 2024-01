TV šova "Ģimene burkā" jaunās sezonas dalībnieki

FOTO. Pašmāju šovam pievienojas trīs jaunas ģimenes, tikmēr Uģis Kuģis dalās pārsteidzošiem jaunumiem Ieteikt







Vai attiecības var glābt pāru terapija? Kā audzināt bērnus vientuļajai māmiņai? Kā saskatīt labo, kad viss jūk un brūk? – šos un citus jautājumus TV kameru priekšā realitātes seriāla “Ģimene burkā” jaunajā sezonā risinās četras dažādas ģimenes. Ar vēlmju burkas palīdzību attiecības stiprinās un savas ģimenes ikdienu atklās “Ģimene burkā” veterāni Kuģu ģimene un trīs jaunpienācēju saimes – temperamentīgā Livču ģimene, vientuļā māmiņa ar četrām atvasēm – Lausku-Lucu ģimene no Mārupes, kā arī aktīvā Strautmaņu ģimene no Carnikavas. Četras ģimenes, četri dažādi dzīves stāsti – vai izdosies atrisināt attiecību problēmas un atkal atrast ceļu vienam pie otra? “Ģimene burkā” jaunā sezona jau no 29. janvāra no pirmdienas līdz ceturtdienai 20:25 kanālā 360TV

Livču ģimene mācīsies izrunāt strīdus

Livču ģimene paši sevi dēvē par temperamentīgiem un atklātiem cilvēkiem, kuri nebaidās risināt problēmas un pārvarēt konfliktus. Ģimenē aug trīs braši dēli, kuri tiek audzināti pēc visai savdabīgas metodes – vecāki ļauj bērniem pašiem pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem. Piemēram, puikas paši nosaka, kā viņi apģērbsies, patstāvīgi izvērtējot esošo situāciju. Ja esi apģērbies neatbilstoši laikapstākļiem, tā ir tava atbildība. Tētis Anatolijs ir pianists, kurš ikdienā ļoti daudz laika pavada ar tādām mūzikas zvaigznēm kā Žoržs Siksna, Kaspars Antess, Dzintars Čīča, bet mamma Loreta ikdienā vada striptīza plastikas deju studiju, kurā strādā ar sievietes emocionālo pasauli, palīdzot pārvarēt iekšējos blokus un bērnības traumas. Šī gada ģimenes lielais notikumus būs pārvākšanās, kas no visiem prasīs daudz enerģijas un pacietības. Vai karstasinīgais pāris to izturēs? Un vai visā šajā jezgā izdosies atrast laiku kopā būšanai un iemācīties sarunāties vienam ar otru.

Četru bērnu māmiņa cīnās ar pagātnes rēgiem

Ģimenes modelis, kas sastopams arvien biežāk – vientuļā māte ar bērniem un tētis, kurš ir tikai “rēgs” un ģimenes dzīvē neiesaistās. Kaut arī laulība nav šķirta, mamma Līva viena pati audzina četrus mazus resgaļus, no bērnu bioloģiskā tēva nesaņemot ne materiālu, ne morālu atbalstu. Līvas pacietības mērs ir pilns, tāpēc ar vēlmju burkas uzdevumiem viņa ir gatava atvadīties no pagātnes atblāzmām un sākt jaunu dzīvi. Tāpat viņa vēlas atrast laiku sev, katram bērnam atsevišķi un savai mammai, ar kuru ir atsvešinājusies.

Kā Strautmaņi tiks ārā no sava attiecību zemākā punkta?

Aktīvo ūdens sporta veidu piekritēji no Carnikavas, Strautmaņu ģimene, ar “Ģimene burkā” palīdzību vēlas piešķirt attiecībām jaunu dzirkstelīti. Mamma Elīna un tētis Vents atzīst, ka abu starpā valda vienmuļa intīmā tuvība, kurai nepieciešams uzšķilt dzirksteli. Iespējams, tam par iemeslu ir vecāku loma un fakts, ka abi mazuļi ģimenē ienākuši viens pēc otra. Strautmaņu bērnu audzināšanas metodes šokējot pat kaimiņus, jo atvasēm ir atļauts gandrīz viss. Tāpat pāris ir gatavs domāt par veselīgāku dzīvesveidu – skrējienā starp mājas dzīvi un ikdienas pienākumiem, tētis Vents ir ne tikai atsācis smēķēt, bet iedzīvojies arī liekajos kilogramos. Vai “vēlmju burka” palīdzēs atmest pīpēšanu, atgūt kādreizējās ķermeņa aprises un uzšķilt padzisušo uguntiņu attiecībās?

Uģis Kuģis gatavs trešajam šāvienam

Šova veterāni – vēdiskais filozofs Uģis Kuģis ar sievu Lindu – sešu sezonu garumā ir pārsteiguši skatītājus ne reizi vien. Un to ir gatavi darīt arī turpmāk, paziņojot, ka plāno kļūt par daudzbērnu ģimeni. Tiesa, uz to uzstāj Uģis, kamēr Linda ir krietni piesardzīgāka. Vai Kuģi ģimenē tiešām ienāks meitiņa peciņa? To rādīs laiks! Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka arī šajā sezonā Kuģu ģimene ir gatava drosmīgi izkāpt ārpus komforta zonas un ļauties jauniem izaicinājumiem. To vidū būs arī dēlu audzināšana un attiecību stiprināšana, jo laiku romantiskai divvientulībai ģimenē, kurā aug mazi bērni, atrast ir arvien izaicinošāk.

Dzīvo līdzi ģimeņu ikdienai un attiecību līkločiem pašmāju ģimenes attiecību realitātes šovā “Ģimene burkā” jau no 29. janvāra plkst. 20.25 kanālā 360TV un visu diennakti ziņu, izklaides un video portālā 1188.lv!





































Vēdiskais filozofs, krišnaīts un attiecību konsultants Uģis Kuģis