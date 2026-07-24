Politiķi saplēšas TV24 priekšvēlēšanu debatēs 0
Asas vārdu pārmaiņas raisījās TV24 priekšvēlēšanu debašu raidījumā “Runāsim atklāti!”, kur šoreiz politiķi diskutēja par Rail Baltica projekta nākotni.
“Satiksmes ministrs Kozlovskis informē sabiedrību, ka Rail Baltica tiek uzraudzīts slikti, viņš piedāvā mainīt vadību. Izejot no šī paziņojuma, es automātiski rīkojos un aicināju ģenerālprokuroru beidzot ierosināt krimināllietu un saukt vainīgos pie atbildības,” diskusiju iesāka Rīgas domes deputāts (LPV), “Latvija pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers un atbildēja uz bijušā Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Ģirta Dubkēviča (PRO) norādi uz konkrētu faktu un pierādījumu trūkumu.
“Pie lidostas “Rīga” joprojām tiek būvēts monstrs, bet mēs zinām, ka tas netiks izmantots, jo ir publiski izskanējusi informācija, ka savienojums vispār būs tikai caur Salaspili. Rīgas dzelzceļa stacijā tiek būvēti jaunie peroni, jaunais tilts ar zelta pāļiem, bet mēs zinām, ka tur nebūs tilta, jo patreiz jau ir pieņemts lēmums, ka jāsavieno dzelzceļa stacija ar Rīgas lidostu pa esošo tiltu, Vivi tur braukšot! Un visbeidzot rodas jautājums – ja pašā sākumā šī projekta izmaksas Latvijai tika lēstas 2,8 miljardi eiro, tad tagad mēs redzam ciparu – 10 miljardi. Ja tā nav krāpniecība, afēra vai valsts nozagšana, tad es kaut ko nesaprotu!” sauca Šlesers.
“Jautājums ir par finansējumu, kā to projektu vispār realizēt? Tas ir jautājums Kulberga valdībai, vai mums ir finansējums, lai šo projektu realizētu. Es uzskatu, ka tam jābūt ekonomiski pamatotam projektam un finanšu samazinājumam ir jāturpinās,” atzina Dubkēvičs, ar saviem izteikumiem par finansēm sakaitinot 14.Saeimas deputātu, bijušo finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV).
“Nu, te sākas problēma… Projekta izmaksas kā tādas īsti nekad uz valdību nav atnestas. 2017. gadā valdība apstiprināja 1,7 miljardus, tas ir vienīgais. Pārējais viss ir kaut kādi sapņi.” Dubkēvičs atbildi parādā nepalika, Ašeradena teikto nodēvēja par absurdu un norādīja, ka “Jaunā Vienotība” 15 gadus bijusi pie varas.
“Visi visu zināja, cik dārgs būs projekts un neviens nevarēja to vadīt?” jautāja Dubkēvičs, saņemot Ašeradena pretjautājumu. “Vai šajā brīdī jūs zināt cik maksā projekts? Jūs pat to nezināt, cik tas maksā. Tādu izšķērdīgu projektu es nekad kā finanšu ministrs nevarētu apstiprināt,” teica Ašeradens, piebilstot, ka projekts tiešām ir “aizgājis neprātā, un izmaksas ir pārsniegušas veselo saprātu”.
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