Allu Pugačovu Krievijā apsūdz populāra dziedātāja slepkavībā 2
Agresorvalstī Krievijā populārā krievu estrādes zvaigzne Alla Pugačova, kura neatbalstīja militāro iebrukumu Ukrainā, padarīta par slepkavu.
Kā raksta ukraiņu medijs Glavred, atsaucoties uz krievu propagandistu ziņoto, nezināms mākslinieks Igors Nadžijevs paziņojis, ka Pugačova ir vainīga populārā krievu dziedātāja Igora Taļkova nāvē.
Kā zināms, dziedātājs tika nošauts tieši koncerta laikā. Slepkavības izpildītājs tika atrasts, turpretim pasūtītājs – nē.
Nadžijevs stāsta, ka konflikta sakne meklējama 80. gadu beigās, kad Taļkovs darbojās Pugačovas “Dziesmas teātra” trupā. Kādas viesizrāžu tūres laikā Taļkova uzstāšanās izraisījusi tik milzīgu skatītāju sajūsmu, ka publika viņu burtiski nelaidusi nost no skatuves. “Nākamajā dienā pēc šī triumfa Pugačovas teātris vienkārši aizbrauca, pametot Igoru. Viņam lika noprast – atpakaļ uz Maskavu tiec, kā pats proti,” atminas dziedātājs.
Nadžijevs ir pārliecināts, ka Pugačovas aizvainojums un greizsirdība ātri vien pārauga mērķtiecīgā Taļkova karjeras gremdēšanā – viņu sāka izspiest no televīzijas ēteriem un liegt uzstāšanos koncertzālēs.
“Es vēl esmu dzīvs. Varbūt Alla Borisovna gribēja, lai arī manis nebūtu, bet es esmu dzīvs. Savukārt Taļkova vairs nav,” skarbi nosaka mākslinieks, tieši dodot mājienu, ka pie dziedātāja slepkavības vainojama Pugačova.