Mēs bieži sakām – cilvēks mācās visu mūžu. Mainās intereses, vērtības un prasmes, un līdz ar gadiem daudzi nonāk pie vēlmes sākt ko jaunu, pilnveidoties vai pat pilnībā mainīt profesionālo ceļu. Taču Latvijā šis solis nereti izrādās daudz grūtāks, nekā sākotnēji šķiet. Darba tirgus joprojām bieži dod priekšroku “pieredzei tieši šajā jomā”, nevis potenciālam un motivācijai. Rezultātā cilvēki, kuri ir gatavi mācīties un attīstīties, saskaras ar šķēršļiem – no skeptiskas attieksmes līdz pat atteikumiem tikai tāpēc, ka viņi vēlas sākt no jauna. Ar savu stāstu par darba meklējumiem, dalījusies arī Laine.
“Kādu laiku strādāju Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, kur mans darbs bija saistīts ar klientu apkalpošanu, atbilžu sniegšanu e-adresē, kā arī virtuālā asistenta uzlabošanu un instrukciju sagatavošanu kolēģiem. Darbu darīju apzinīgi un man tas patiešām patika, jo īpaši iespēja palīdzēt gan klientiem, gan kolēģiem un uzlabot procesus.
Tomēr negaidīti zaudēju šo darbu, un tas man bija emocionāli ļoti smags brīdis. Ilgu laiku nevarēju saprast, kāpēc tieši es, jo savu darbu vienmēr centos darīt pēc labākās sirdsapziņas.
Pēc tam nācās pieņemt darbu valsts sektorā: Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur strādāju arī šobrīd. Šis darbs deva stabilitāti, taču jāatzīst, ka tas nav tas, ko vēlos darīt ilgtermiņā. Trūkst dinamikas, attīstības iespēju un arī iespējas pilnvērtīgi izmantot savas prasmes.
Paralēli esmu sākusi mācīties un pilnveidot sevi, īpaši digitālajā jomā un mākslīgā intelekta izmantošanā. Vēlos attīstīties un atrast darbu, kur varu izmantot savas stiprās puses: klientu atbalstu, informācijas strukturēšanu, instrukciju veidošanu un procesu uzlabošanu.
Tomēr darba meklēšana nav vienkārša. Ir bijušas situācijas, kad uz vakancēm nesaņemu atbildi, un rodas sajūta, ka, strādājot valsts sektorā, darba devēji kandidātus nereti vērtē piesardzīgāk. Tas rada šaubas par sevi, pat ja zinu, ka varu dot vērtību.
Šobrīd esmu pārdomu posmā: no vienas puses ir drošība esošajā darbā, no otras puses ir vēlme pēc pārmaiņām un attīstības. Emocionāli tas nav viegli, jo vēl joprojām ir rūgtums par iepriekšējo pieredzi, taču cenšos soli pa solim virzīties uz priekšu.
Domāju, ka šādā situācijā šobrīd ir daudzi cilvēki, kuri vēlas ko vairāk, bet jūtas iestrēguši starp drošību un pārmaiņām.”
Laine noteikti nav vienīgā, kura tā jūtas. Vietējās aptaujas pierāda, ka spriedze darba tirgū pieaug – vairāk nekā 70% apsver darba maiņu.
Latvijas darba tirgū pieaug spriedze starp darbinieku gaidām un realitāti – 31% strādājošo šobrīd aktīvi meklē darbu, bet vēl 41% regulāri seko jauniem darba piedāvājumiem. Kopumā 72% strādājošo ir atvērti darba maiņai, liecina jaunākie interneta personāla atlases uzņēmuma “Alma Career Latvia” aptaujas dati.
Baltijas valstu salīdzinājumā visdinamiskākā situācija ir Igaunijā – 43% strādājošo aktīvi meklē citu darbu, bet vēl 46% regulāri seko jauniem darba piedāvājumiem. Savukārt Lietuvā – 24% aktīvi meklē jaunu darbu, bet 47% izskata citus piedāvājumus. Tas apliecina, ka konkurence par kvalificētiem speciālistiem Baltijā saglabājas augsta.
Atalgojuma pieaugums neatbilst gaidām
Atalgojuma pieaugums nav mazinājis darbinieku neapmierinātību un darba maiņas apsvēršanu. 2025. gadā algu kāpumu saņēmuši 30% strādājošo, bet divas trešdaļas jeb 64% uzskata, ka viņu darbs netiek adekvāti novērtēts. Darbinieku gaidas pārsniedz realitāti – visbiežāk par apmierinošu algu pieaugumu tiek uzskatīti 20-30%.
Pieaug atbildība, bet ne karjeras statuss
Karjeras izaugsme 2025. gadā saglabājusies ierobežota. Paaugstinājumu saņēmuši vien 8% strādājošo, savukārt 37% piešķirti papildu pienākumi esošā amata ietvaros. Vairāk nekā pusei jeb 55% amats un darba pienākumi nav mainījušies. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos pieaug atbildība, bet ne amats vai atalgojums, kas ilgtermiņā var palielināt neapmierinātību, izdegšanas risku un vēlmi meklēt jaunas darba iespējas.
Galvenie iemesli darbavietas maiņai
Neapmierinātība ar atalgojumu joprojām ir galvenais darba maiņas iemesls – to norāda 60% strādājošo Latvijā. Otrs būtisks faktors ir karjeras izaugsmes iespēju trūkums, ko minēja 30%, bet trešais biežāk norādītais iemesls ir darba slodze – 27%. Vienlaikus arvien lielāku nozīmi iegūst arī vadības kvalitāte un jēgpilns darba saturs.
“Lai mazinātu darbinieku mainību un noturētu talantus, uzņēmumiem būtu jāfokusējas uz konkurētspējīgu atalgojuma politiku, caurspīdīgu karjeras attīstības modeli un regulāru dialogu ar darbiniekiem par viņu profesionālajiem mērķiem. Aizvien lielāku nozīmi iegūst arī vadības kompetence un darba satura jēgpilnums – darbinieki vēlas ne tikai konkurētspējīgu atalgojumu, bet arī skaidru attīstības perspektīvu un iesaisti lēmumu pieņemšanā,” komentē “Alma Career Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.
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