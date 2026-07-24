Foto: RETUERS/SCANPIX/LETA

“Tas nav reāli.” Īlons Masks skaidro, kā, viņaprāt, varētu beigties karš Ukrainā 0

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LA.LV
19:42, 24. jūlijs 2026
Viedokļi

ASV miljardieris un SpaceX dibinātājs Īlons Masks uzskata, ka karš Ukrainā varētu beigties tikai tad, ja tiktu panākts kompromiss ar Krieviju. Intervijā žurnālam “The Economist” viņš pauda viedokli, ka cerības uz pilnīgu Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas teritorijas neesot reālas.

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“Daudzi cilvēki dzīvo ilūzijās, sakot, ka Krievijai pilnībā jāizved savs karaspēks un tamlīdzīgi, taču tas nav reāli,” sacīja Masks. Viņš uzsvēra, ka jau vairākus gadus iestājas par miera vienošanos un uzskata, ka Krievijai būs jāpiešķir zināmas piekāpšanās, lai karu izbeigtu.

Vienlaikus miljardieris norādīja, ka tas nenozīmē atbalstu Maskavai, bet gan, viņaprāt, pragmatisku pieeju situācijai.

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Pēc Maska teiktā, frontes līnija pēdējo divu līdz trīs gadu laikā ir mainījusies ļoti maz, kamēr karā ik dienu turpina iet bojā cilvēki gan Ukrainas, gan Krievijas pusē. Tāpēc viņš uzskata, ka miera vienošanās būtu jāpanāk pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no turpmākiem upuriem.

Intervijā Masks asi kritizēja arī daļu Rietumu diplomātu. Viņaprāt, politiķi un diplomāti aiz slēgtām durvīm spriež par kara gaitu un aicina Krieviju atkāpties, taču paši neesot gatavi doties uz Maskavu un iesaistīties tiešās sarunās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Sarunas laikā tika skarts arī uzņēmuma Starlink nozīmīgais atbalsts Ukrainai. Žurnāla The Economist galvenā redaktore norādīja, ka bez šīs satelītsakaru sistēmas Ukrainas aizsardzība būtu ievērojami sarežģītāka.

Masks atbildēja, ka uzņēmums turpina sadarboties ar Ukrainas valdību un ir ieviesis papildu drošības pasākumus, lai novērstu iespēju Krievijas spēkiem izmantot nelikumīgi iegūtas Starlink ierīces.

Maska izteikumi izraisījuši plašas diskusijas, jo viņš jau iepriekš vairākkārt aicinājis meklēt diplomātisku risinājumu karam Ukrainā, vienlaikus uzsverot, ka ilgstoša karadarbība nozīmē arvien jaunus cilvēku upurus.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien, 28. jūlijā, plāno tikties Vašingtonā, atsaucoties uz avotu Baltajā namā, ziņo aģentūra “Reuters”.

Ukrainas avots aģentūrai paziņoja, ka Zelenskis ir ieinteresēts doties vizītē uz Savienotajām Valstīm un viņa komanda gaida oficiālu apstiprinājumu no Baltā nama par Trampa grafiku. Zelenska pārstāvji neatbildēja uz “Reuters” lūgumu sniegt komentāru.

Iepriekš galēji labējā aktīviste un Trampa sabiedrotā Lora Lūmere, kura intervēja Zelenski, teica, ka Ukrainas prezidents viņai sacījis, ka, visticamāk, nākamajā nedēļā dosies vizītē uz ASV un tiksies ar Trampu.

Pēc Lūmeres teiktā, Zelenskis apmeklēs jūnijā mirušā ASV republikāņu senatora Lindsija Greiema bēres. Greiems aktīvi atbalstīja Ukrainu un kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma apmeklēja Ukrainu desmit reizes. Viņš uzstāja uz sankciju piemērošanu Krievijai, kā arī uz ASV atbalstu Kijivai.

Pēdējo reizi Zelenskis tikās ar Trampu 8. jūlijā NATO samita laikā Ankarā. ASV prezidents toreiz teica, ka pēc tikšanās ar Zelenski viņš zvanīs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, taču to neizdarīja.

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