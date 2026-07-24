FOTO: LA.LV privātais arhīvs

FOTO. Rīgā izcēlies ugunsgrēks – iedzīvotāji aicināti aizvērt logus un netuvoties 0

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LETA. la.lv
18:57, 24. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Piektdienas pēcpusdienā Rīgā, Augusta Deglava ielā, izcēlies ugunsgrēks, ar atklātu liesmu deg divstāvu ēka. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai.

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Ugunsgrēks, kas piektdienas pievakarē izcēlās Rīgā, Deglava ielā, postījis neapsaimniekotu divstāvu ēku, liesmām izplatoties 545 kvadrātmetru platībā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD plkst. 16.45 saņēma izsaukumu uz Deglava ielu Rīgā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu neapsaimniekota ēka. Dega ēkas pirmais stāvs 170 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs 200 kvadrātmetru platībā un jumts 175 kvadrātmetru platībā.

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Notikumā cieta divi ugunsdzēsēji glābēji, bet pēc mediķu apskates abi darbu notikuma vietā varēja turpināt.

Šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts plkst. 19.26, bet notikuma vietā joprojām strādā 24 ugunsdzēsēji glābēji, sešas autocisternas un divas autokāpnes.

Izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts plkst. 16.45. Dzēšanas darbos ir iesaistījušies 24 ugunsdzēsēji glābēji, sešas autocisternas un divas autokāpnes.

VUGD aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai un netraucēt operatīvo dienestu darbu. Apkārtnē esošajiem cilvēkiem, sajūtot dūmu smaku, vajadzētu ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.

Aculiecinieku foto
Aculiecinieku foto
Aculiecinieku foto
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