Oktobra beigās prokuratūra nodeva tiesai bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lidojumu lietu, kurā vienīgais apsūdzētais ir bijušais Valsts kancelejas (VK) vadītājs Jānis Citskovskis. Viņš apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Intervijā žurnālam “Privātā Dzīve” Citskovskis sacīja, ka Kariņam roku vairs nespiedīs.

Uz jautājumu, vai viņš jūtas kā grēkāzis, bijušais VK vadītājs sacīja: “Man nepatīk šis vārds. Katram jāatbild par saviem lēmumiem. Neko darīt, vajadzēs garā, nepatīkamā un grūtā procesā parādīt, kas ir kas.”

Kā zināms – dažos gados līgumreisos notērēti aptuveni divi miljoni eiro. Intervijā Citskovskis pauda, ka atbildība jāuzņemas arī citiem.

“Jāatbild ir tiem, kas pieņēma lēmumus un kas lidoja. Nevaru atklāt kriminālprocesa materiālus, bet toreizējais premjera biroja vadītājs Patmalnieks intervijā Latvijas Televīzijā jau pirms laba laika atzina, ka visos gadījumos lēmumu par specreisa izmantošanu pieņēma Kariņš. (..) Valsts kontroles ziņojumā melns uz balta rakstīts, ka lidojumus pasūtīja premjera birojs. Cik ticami, ka Kariņš neko nezināja?”

Citskovskim intervijā prasīja, vai viņš tagad kā vīrs vīram varētu paspiest roku Kariņam. Atbilde bija ļoti lakoniska: “Nē.”

Lūdzot paskaidrot kāpēc, bijušais VK vadītājs sacīja: “Pat bandītiem ir savs goda kodekss. Tiem, kuriem tāda nav, ar tiem es labāk…”

Plašāku interviju ar Jāni Citskovski lasiet žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

