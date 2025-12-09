Foto: LETA

Pat gliemezis būtu ātrāks! Valsts kontroles ziņojums par renovācijas tempiem Latvijā liek nobālēt 0

8:49, 9. decembris 2025
TV3 raidījumā “900 sekundes” Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš stāstīja par iestādes jaunāko pētījumu, atklājot, ka Latvijā ēku renovācijas tempi ir dramatiski zemi.

Āboliņš atklāja, ka kopš 2000. gadu sākuma progress bijis pietiekami lēns. “Mazāk nekā 2000 ēkas no gandrīz 40 000 daudzdzīvokļu ēkām Latvijā.”

“Ēku renovācijām būvniecības cenu kāpums ir divreiz straujāks nekā kopējais būvniecības cenu kāpums Latvijā,” norāda Valsts kontrole.

“Rēķini par siltumenerģiju samazinās, bet kopējie ikmēneša maksājumi pieaug – nāk pretī kredītmaksājumi par renovāciju. Un tas ir pat ar valsts atbalstu,” pauž Āboliņš.

Valsts kontrole uzsver, ka renovācijas process joprojām ir pārāk birokrātisks un iedzīvotāji neizprot izmaksas. Āboliņš raidījumā stāsta: “Tikai 8% zina, cik renovācija maksās. Parasti to uzzina tikai gala posmā, kad kļūdas jau izdarītas.”

Neizprotami, ka Latvija ir atteikusies izmantot vairākus finanšu avotus, kas citās valstīs savukārt palīdz renovāciju paātrināt.

“Ir modernizācijas fonds. Ir klimata instrumentu izsoļu ieņēmumi, kas netiek novirzīti klimata mērķiem. Šie resursi ir pieejami, bet mēs tos neizmantojam,” sabiedrību informēja Āboliņš.

Tomēr Valsts kontroles pētījums liek secināt, ka problēma neslēpjas tikai finansēs.

“Vairāk nekā puse iedzīvotāju no savas pašvaldības vai apsaimniekotāja nav saņēmuši nekādu informāciju par renovāciju. Ziņa nenonāk līdz mājas iedzīvotājiem,” norāda Āboliņš.

Ja šādā garā viss turpināsies, nākotne nav iepriecinoša. Āboliņš sacīja: “Dzīvosim nerenovētās mājās, maksāsim dārgāk par apkuri.” Viņš arī pauda, ka “renovācija šobrīd ir iespēja tikai cilvēkiem ar augstākiem ienākumiem.”

Plašāk pievienotajā sižetā!

