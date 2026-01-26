Pāvests Leons XIV.
Pāvests Leons XIV publiski reaģējis uz Krievijas vērstajiem triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, uzsverot līdzjūtību un solidaritāti ar Ukrainas iedzīvotājiem. Par to vēsta Vatikāna oficiālais izdevums “Vatican News”.

Svētdienas tikšanās laikā ar ticīgajiem pāvests norādīja, ka Ukraina joprojām piedzīvo pastāvīgus apšaudes uzbrukumus, kuru rezultātā tiek iznīcināta enerģētikas infrastruktūra.

“Es ar sāpēm vēroju notiekošo, esmu tuvu tiem, kas cieš, un lūdzu par viņiem visiem,” sacīja Leons XIV.

Viņš uzsvēra, ka kara ieilgšana un arvien smagākas sekas civiliedzīvotājiem padziļina plaisu starp tautām un attālina iespēju panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.

“Es aicinu visus vēl vairāk pastiprināt centienus izbeigt šo karu,” sacīja pāvests.

Pāvests Leons XIV jau iepriekš vairākkārt publiski paudis satraukumu par karu Ukrainā. Ziemassvētkos viņš aicināja uz miera sarunām, lūdzot ticīgos aizlūgt, lai Ukrainas un Krievijas līderi rastu drosmi uzsākt tiešu dialogu kara izbeigšanai.

Tāpat pāvests neslēpa savu dziļo sarūgtinājumu, kad Kremlis noraidīja priekšlikumu par Ziemassvētku pamieru, norādot, ka šāds lēmums tikai vairo ciešanas un attālina mieru.

