Kremlis, protams, publicē tikai video sākumu, bet patiesībā ukraiņi spēj iznīcināt veselu krievu vienību sekunžu laikā 0
Tīmeklī izplatījies video, kurā redzams, kā Krievijas karavīri mēģina uzbrukt Ukrainas armijas pozīcijām, braucot ar vieglo kravas automašīnu Ural. Video publicējusi Ukrainas Bruņoto spēku 110. atsevišķā mehanizētā brigāde.
Kravas auto aizmugurē atradās uzbrukuma vienība – karavīri bija gatavi šaut jau kustībā. Šādu pieeju Krievijas puse centās pasniegt kā “jaunu, efektīvu un mobilu taktiku”. Taču realitātē tas beidzās traģiski.
Kā stāsta militārais eksperts Oleksandrs Kovaļenko, visi 12 karavīri, kas atradās automašīnā, gāja bojā gandrīz uzreiz. Viņiem nebija ne bruņojuma aizsardzībai, ne seguma – viņi bija neaizsargāti. Tiklīdz viņi tika izkrauti, vienība nonāca zem Ukrainas armijas uguns un tika pilnībā iznīcināta. Tā vietā, lai uzbruktu, viņi vienkārši zaudēja dzīvību.
Krievijas mediji rāda tikai video sākumu – līdz brīdim, kad karavīri vēl ir mašīnā. Viss, kas notiek pēc tam, tiek noklusēts, jo tas neizskatās labi.
Eksperts uzskata, ka šādi uzbrukumi skaidri parāda, cik ļoti Krievijas armija degradējas. Tai trūkst mūsdienīgu bruņutransportlīdzekļu, ir milzīgi cilvēkresursu zaudējumi un nespēja saražot nepieciešamo tehniku. Tāpēc komandieri spiesti sūtīt karavīrus kaujā ar parastām kravas automašīnām.
Šo problēmu dēļ Krievijas armijas zaudējumi 2025. gadā sasniedza rekordlielus skaitļus. Tikai oktobrī tika nogalināti vairāk nekā 31 000 karavīru, no kuriem ap 20 000 krituši. Novembrī zaudējumu apjoms saglabājās līdzīgs, bet decembrī tas pārsniedza 35 000, no kuriem vairāk nekā 22 000 tika nogalināti.