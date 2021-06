Pavļuts: Mēs šodien uzsākam jaunu posmu masveida vakcinācijai Ieteikt







Vakcinēšanās procesā sākas jauns posms ar “iešanu pie cilvēkiem”, lai viņiem būtu iespēja iespēja vakcinēties patīkamā vidē un omulīgā atmosfērā, šodien atklājot vakcinācijas vietu tirdzniecības centrā “Galerijā Centrs” pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Kā novēroja aģentūra LETA, jaunajā potēšanas vietā vakcinēšanās iespēju izmantoja jau daži apmeklētāji.

Ministrs norādīja, ka Latvijā kopā tiks atvērtas 25 jaunas vakcinēšanās vietas, no kurām desmit vietas būs Rīgā. Pavļuts pauda, ka šāda iespēja ļauj iedzīvotājiem ikdienas gaitās jeb pa ceļam sevi pasargāt, vakcinējoties pret Covid-19.

Uz šīm vakcinēšanās vietām varēs iet gan ar, gan bez pieraksta, norādīja ministrs. Politiķis arī pavēstīja, ka mediķi brauks arī pasākumiem, piemēram, gadatirgiem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja vakcinēties arī pirms Jāņiem.

Pavļuts pasākumā arī izteica pateicību medicīnas māsai Inai Ozoliņa, kura pret Covid-19 ir vakcinējusi jau 4000 cilvēkus. Ozoliņa aicināja iedzīvotājus nākt vakcinēties uz “Galeriju Rīga”, jo mediķi rūpēsies, lai viss tiek profesionāli izdarīts un dūriens nebūtu sāpīgs.

“Galerijas Centrs” vadītāja Iveta Priedīte pauda prieku, ka lielveikals ir viena no pirmajām mājvietām vakcinēšanas procesa organizēšanai. Viņa norādīja, ka par potēšanas vietas izveidošanu jau iepriekš notika dialogs ar Veselības ministrijas un Nacionālās veselības dienesta (NVD) pārstāvjiem.

Kā ziņots, šodien trīs Rīgas tirdzniecības centros – “Galleria Riga”, “Galerija Centrs” un “Domina Shopping” tiek atvērti vakcinācijas pret Covid-19 punkti, žurnālistiem pastāstīja NVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Savukārt sestdien, 19.jūnijā, tiks sākta izbraukuma vakcinācija gadatirgos visā Latvijā. Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistīsies gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Piektdien Aizkrauklē pie “IGA” centra būs iespēja vakcinēties no plkst.7 līdz plkst.15, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, – no plkst.9 līdz plkst.15, pie Talsu tautas nama – no plkst.10 līdz plkst.17, savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20.jūnijā no plkst.9 līdz plkst.14. Gadatirgos tiks vakcinēts ar “Janssen” vakcīnu.

Vēlāk, 21.jūnijā, darboties sāks vēl trīs vakcinācijas punkti citos tirdzniecības centros, tostarp divi lielveikali Rīgā – “Alfa”, “Akropole” un Liepājā – “XL Sala”. Savukārt 28.jūnijā vakcinācijas punkts tiks atvērts tirdzniecības centrā – “Riga Plaza”.

Vakcinācijas kārtība tirdzniecības centru punktos būs tāda pati kā lielajos vakcinācijas centros – cilvēkam būs jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu, kopā ar ārstniecības personu jāaizpilda anketa par veselības stāvokli un jāparaksta vakcinācijas veidlapa. Pēc tam cilvēks tiks informēts par sagaidāmajām blakusreakcijām, saņems savu vakcīnu un pakalpojuma sniedzējs reģistrēts vakcinācijas faktu e-veselībā. Pēc vakcinācijas arī paredzēts, ka persona varēs uz vietas mediķu klātbūtnē uzgaidīt 15 minūtes, lai pārliecinātos, ka vakcinētajam nav nekādu alerģisku reakciju.