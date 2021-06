Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

"Pārslimoju kovidu, pēc vakcinēšanās zaudēju samaņu un slimnīcā ārstējos ar tādiem pašiem "bēdu brāļiem"!" Vainīgs vīruss vai pote?







“Janvārī pārslimoju kovidu, bet pēc četriem mēnešiem ārsts man ieteica vakcinēties. Paklausīju un tiku sapotēts ar “Modernu”. Pirmajā un otrajā nedēļā pēc otrās potes devas jutos tīri labi, bet lūzums sākās trešajā nedēļā – bija sajūta, ka zūd spēks, kļuvu arvien vārgāks, līdz vienā dienā zaudēju samaņu un tiku aizvests uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu.

Izmeklējot atklājās, ka man ir izmainīta asins aina, kaut gan iepriekš nekādu problēmu šajā ziņā nebija. Proti, parādījās leikocitoze, tāpēc slimnīcā man pārlēja asinis. Visu mūžu esmu cīnījies ar paaugstinātu asinsspiedienu (150/80), bet pēc potēšanās tas nekāpj augstāk par 110/70. Ārsti mana veselības stāvokļa pasliktināšanos nesaista ar vakcināciju, jo slimnīcas izrakstā tas nekur netiek pieminēts,” stāsta Ainārs (redakcijai uzvārds zināms).

Ja es šo cilvēku nepazītu, iespējams, viņa stāstu laistu gar ausīm – gan jau cilvēks pārspīlē. Taču Aināru pazīstu jau sen, sabiedrībā vērtēts kā godavīrs. Viņš nekādi nebija pārliecināms, ka viņa veselības stāvoklis pasliktinājies, iespējams, kādu citu iemeslu dēļ. Savu versiju viņš izklāstījis arī ārstei, bet apmierinošu skaidrojumu neesot saņēmis.

“Gulēju vienā palātā ar tādiem pašiem bēdu brāļiem, kuri tāpat kā es pār­slimojuši kovidu, vakcinējušies un pēc tam radušās tādas veselības problēmas, ar kurām nevar tikt galā mājās, tāpēc jāārstējas stacionārā. Arī viņiem pēc vakcīnas otrās devas līdzās citiem sarežģījumiem bija parādījies neraksturīgi pazemināts asinsspiediens.

"Skaidrs, ka ārsti to nesaistīs ar vakcīnas ietekmi, jo tad droši vien vajadzīgi kādi apjomīgāki pētījumi, taču man šķiet, ka ārstiem tomēr vajadzētu pamatīgāk izvērtēt, kuriem no kovidu pārslimojušajiem ar to vakcināciju tomēr jāpiebremzē, to atliekot uz vēlāku laiku, nevis jāpotē pēc trim mēnešiem no pārslimošanas. Bet varbūt tā nav nepieciešama vispār?" vaicā Ainārs.























































































Līdzīga situācija gadījusies arī man tuvam radiniekam, kurš Covid-19 pārslimoja pandēmijas sākumā. “Visu šo laiku jutos labi, un aprīlī ģimenes ārste mani uzaicināja sapotēties ar “Modernu”. Vēl jo vairāk tādēļ, ka man ir sirds mazspēja un asinsvadā ievietots stents.

Pēc pirmās vakcīnas devas sākās pastiprināta svīšana, nogurums, bet pēc otrās devas mēnesi bija iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,2 grādi), pievienojās nepatīkama sajūta kaklā un klepus. Otro vakcīnas devu saņēmu 14. maijā, bet daļa veselības problēmu, kas pēc tās sākās, joprojām nav beigušās. Piemēram, asinsspiediena apakšējais rādītājs regulāri ir paaugstināts, kaut gan pirms potēšanās tas bija normas robežās, arī pulss ir 80 un vairāk sitienu minūtē, kas agrāk nebija,” stāsta Zigis.

Slimnīca nesaista ar vakcīnu

Sazinājos ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu, kur ārstējās Ainārs, lai noskaidrotu, ko par kovidu pār­slimojušu cilvēku veselības stāvokļa pasliktināšanos pēc vakcinācijas domā ārsti. No slimnīcas sabiedrisko attiecību speciālistes Lāsmas Vindules saņēmu atbildi, ka slimnīcā neesot fiksēti gadījumi, kad veselības stāvokļa pasliktināšanos izraisītu kāda no vakcīnu pret Covid-19 otrajām devām.

“Daļai izslimošana (nevis vakcinēšanās) atstāj ilgstošākas sekas uz veselības stāvokli. Tādēļ neredzam iespēju plašāk komentēt šo jautājumu. Arī par konkrētiem pacientiem nevaram sniegt plašāku informāciju. Atgādinām, ka informācija par aizdomām uz blakusparādībām pēc vakcinēšanās ir jāsniedz Zāļu valsts aģentūrai (..),” atbildēja slimnīcas ārsti ar sabiedrisko attiecību speciālistes starpniecību.

Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis neslēpa, ka pirmo reizi dzirdot šādus dīvainus stāstus un tos nekādā gadījumā nesaistot ar vakcīnām. Bet kovidu pārslimojušiem cilvēkiem parasti pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas parādoties izteiktākas blakusparādības nekā pēc otrās vakcīnas devas, tāpēc daudzās valstīs viņus divreiz nevakcinējot. Viņiem jau pēc pirmās potes izveidojoties ļoti laba organisma aizsargreakcija. Taču tas nenozīmējot, ka otrā vakcīnas deva organismam kaitējot.

Problēma potēt tikai ar vienu devu

Imunizācijas valsts padomes vadītāja infektoloģe Dace Zavadska 7. jūnijā rīkotajā padomes sēdē pastāstīja, ka par gadījumiem, kad pacienti bijuši Covid-19 pozitīvi pirms vakcīnas saņemšanas, esot publicēti vairāki zinātniski raksti.

Tajos norādīts, ka pārslimojušam cilvēkam, saņemot pirmo vakcīnas devu, novērojams būtisks gan šūnu, gan humorālās imunitātes (imūnreakcija, kuru nodrošina B limfocītu sintezētās un organisma iekšējos šķidrumos cirkulējošās antivielas) pacēlums, bet, saņemot otro vakcīnas devu, tas vairs būtiski nepieaug. Tas liecinot, ka kovidu pārslimojušam cilvēkam jau pirmā vakcīnas deva darbojas līdzīgi kā balstvakcinācija nepārslimojušam cilvēkam.

Ārsti nevarēs uzreiz un pēc atsevišķiem gadījumiem pateikt, vai vakcīnai bijusi kāda ietekme uz kovidu pārslimojuša cilvēka organismu. Ja cilvēkam pēc vakcīnas saņemšanas pasliktinās veselības stāvoklis un ir izteiktas blaknes, ieteicams iesniegt savu ziņojumu Zāļu valsts aģentūrai. Foto: Anda Krauze

Pieminētajā sēdē izskanēja arī jautājums, vai cilvēkiem, kuri vakcinējušies ar vienu devu, būs pieejams digitālais sertifikāts? Padomes vadītāja Zavadska atbildēja, ka šis jautājums esot jālemj Eiropas Komisijai.

Arī Veselības ministrija uzskata, – ja šobrīd kovidu pārslimojušo potēšana ar vienu vakcīnas devu tiktu iekļauta mūsu valsts digitālā sertifikāta sistēmā, cilvēkiem, kuri vēlēsies ceļot uz valstīm, kur jebkurā gadījumā tiek prasīta vakcinācija ar divām devām, būs problēma.

Tādēļ, kamēr šī pieeja par vienas vakcīnas devas lietošanu nav oficiāli atzīta visas ES teritorijā, Latvija izmanto to pieeju, kuru vakcīnu lietošanas instrukcijā ir atzinusi Eiropas Zāļu aģentūra, skaidroja VM komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.

Bet kāpēc tos, kuri izslimojuši kovidu, nevarētu potēt ar “Janssen”, jo tad nav nepieciešamas divas devas? Infektologs Dumpis atbildēja, ka par šo vakcīnu esot vismazāk datu. Visvairāk datu šajā kontekstā esot par mRNS vakcīnām “Moderna” un “Pfizer/BioNTech”.

Jāraksta ziņojumi

P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas internists Kārlis Rācenis, kurš ārstējis daudzus kovida slimniekus, atgādina, ka neviens medikaments (un vakcīnas arī ir medikaments) nav simtprocentīgi drošs un neviens ārsts nespēj uzreiz pateikt, vai vakcīnai bijusi kāda ietekme uz kovidu pārslimojuša cilvēka organismu.

To iespējams izvērtēt tikai tad, kad cilvēks par savām veselības problēmām ziņo Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) un tā savukārt Eiropas Zāļu aģentūrai (EZA), kurai, iespējams, var tikt nosūtīti līdzīgi ziņojumi no citām Eiropas valstīm. Tikai saliekot kopā visus šāda veida ziņojumus, tos analizējot, iespējams izdarīt secinājumus, ir vai nav kāda cēloņsakarība starp konkrētajām veselības problēmām un vakcīnu. Līdzīgi kā tas bija ar vakcīnas “Vaxzevria” (“Astra Zeneca” ražotās) sasaisti ar trombu veidošanos. EZA Drošuma komiteja, apkopojot un analizējot no valstīm saņemtos ziņojumus, secināja, ka neparasti trombu veidošanās gadījumi ir ļoti reti sastopama vakcīnas “Vaxzevria” blakne.

ZVA sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dita Okmane informēja, ka ikviens ziņojums par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām tiekot rūpīgi izvērtēts multidisciplinārā ekspertu komisijā, kurā piesaista dažādus medicīnas un atbildīgo iestāžu ekspertus.

















































































































“Ikvienu Latvijā saņemto ziņojumu ZVA ievada arī ES blakusparādību ziņojumu datubāzē “Eudravigilance”, kur visu ES dalībvalstu ziņojumi tiek padziļināti monitorēti, lietojot speciāli izstrādātu metodiku. Visus šajā datubāzē ievadītos ziņojumus vērtē katras ES dalībvalsts zāļu lietošanas drošuma uzraudzības speciālists, to vidū arī Latvijas eksperti,” skaidroja Okmane.

Nav datu par nevēlamu ietekmi

Šobrīd ZVA neesot datu, ka vakcinācija nevēlami ietekmētu pacientus, kas pārslimojuši Covid-19 infekciju. Vakcinācijas rokasgrāmatā, kurā iekļauta informācija, kas balstīta uz klīniskiem pētījumiem un vakcīnu pēcreģistrācijas pieredzi, norādīts, ka iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt personas vakcināciju.

“Arvien klāt nākušie zinātniskie pierādījumi liecina, ka ar lielu varbūtību atkārtota inficēšanās ar SARS-CoV-2 ir maz ticama 90 dienu laikā pēc iepriekšējās inficēšanās. Tādējādi personas ar dokumentētu akūtu saslimšanu drīkst atlikt vakcināciju līdz pat šā perioda beigām, ja vien to vēlas. Bet tajā pašā laikā ir zinātniski akceptēts, ka pārslimojušais vakcinēties drīkst kaut tūlīt pēc Covid-19 pārslimošanas,” pastāstīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenā infektoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras vadītāja profesore Ludmila Vīksna.

Raksta sākumā pieminētās personas ir nolēmušas iesniegt ZVA savu ziņojumu par veselības stāvokļa pasliktināšanos un izteiktajām blaknēm pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas, taču viņiem neesot pārliecības, ka varētu oficiāli tikt atzīta vakcīnas ietekme uz veselības pro­blēmu saasināšanos.

Ziņojumi par vakcīnu blaknēm

* Līdz 13. jūnijam Zāļu valsts aģentūrā saņemti 1615 ziņojumi par blaknēm.

* Tajā skaitā saņemti 17 ziņojumi par letāliem gadījumiem, kas notikuši 2–17 dienu laikā pēc vakcinācijas. Viens letāls gadījums ziņots par personu vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem, divi – no 40 līdz 50 gadiem, trīs – no 60 līdz 69 gadiem, pieci – no 70 līdz 79 gadiem un seši – no 80 līdz 89 gadiem.

* 13 letālo gadījumu vērtēšana ir pabeigta, un, pēc šobrīd pieejamiem datiem, neviens no tiem netiek saistīts ar vakcināciju. Astoņos gadījumos nāve iestājusies vairāku nopietnu hronisku slimību dēļ, jo ziņots par insultu, cerebrālo infarktu un miokarda infarktu. Divos gadījumos nāve iestājusies Covid-19 izraisīta abpusēja plaušu karsoņa dēļ. Pārējos trijos gadījumos trūkusi būtiska informācija, jo radinieki atteikušies no autopsijas. Tā ir nepieciešama vienmēr, ja ziņotājs saista letālo gadījumu ar vakcināciju.

* Četros letālos gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita papildu informācija. Pēc tās saņemšanas ZVA veiks informācijas atkārtotu zinātnisku izvērtēšanu.

AVOTS: Zāļu valsts aģentūra