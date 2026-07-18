Foto: Ivars Soikāns/LETA

Pēc teju 12 stundu darba nodzēsts ugunsgrēks Rīgas ostas metāllūžņu noliktavā 2

Pievieno LA.LV
LETA
9:41, 18. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pēc gandrīz 12 stundu darba šorīt plkst. 7.08 likvidēts ugunsgrēks, kas vakar izcēlās metāllūžņu noliktavā Rīgas ostā, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 3, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pārbaudi savu telefonu! 3 kļūdas, kas var palīdzēt hakeriem piekļūt taviem datiem
Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
Veselam
Vēnas pēkšņi kļuvušas ļoti izteiktas? Speciālisti skaidro, kad tas ir normāli, bet kad var signalizēt par veselības problēmām
Lasīt citas ziņas

Izsaukumu uz Meldru ielu, kur 300 kvadrātmetru platībā dega metāllūžņu kaudze, VUGD saņēma piektdien plkst. 19.10. Notikuma vietā strādāja vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, bija iesaistītas sešas autocisternas un divas autokāpnes. Tika izveidots operatīvais štābs, kurā līdzdarbojās VUGD, uzņēmuma pārstāvis, Valsts policija, Ostas policija, Valsts vides dienests (VVD), Rīgas pašvaldības policija, Rīgas brīvostas, kā arī Rīgas Civilās aizsardzības komisijas pārstāvis.

Pēc gandrīz četru stundu ilgiem dzēšanas darbiem piektdien plkst. 23 ugunsgrēks tika ierobežots, bet sestdienas rītā plkst. 7.08 – pilnībā likvidēts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pašvaldība atteica bērnudārza vietu? Vecākiem var būt tiesības saņemt pilnu privātā dārziņa izmaksu kompensāciju
“Zaudē cieņu pret vēsturi!” Krievija stingri protestē pret padomju pieminekļa likvidēšanu Igaunijā
Dzeltenais brīdinājums! Daļā Latvijas plosīsies pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas

Ugunsgrēka dzēšanas laikā notikuma vietas apsekošanai vairākkārt tika izmantots bezpilota gaisa kuģis, savukārt ugunsgrēka dzēšanai no ostas puses ugunsdzēsēji izmantoja velkoni “Stella”. Pēc VVD rekomendācijām Daugavā tika izvietotas absorbējošās bonas 30 metru garumā.

Notikuma vietā strādāja arī trīs skartā uzņēmuma nodrošinātas tehnikas vienības, kas pārkrāva metāllūžņus, lai ugunsdzēsēji varētu piekļūt degšanas un gruzdēšanas perēkļiem.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Pagaidām precīza informācija par notikušā cēloņiem nav, to noskaidros izmeklēšanas laikā, aģentūrai LETA norādīja Valsts policijā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA pastāstīja, ka mediķi dežurējuši notikuma vietā, bet neviens cilvēks nav cietis. NMPD nav saņemti arī izsaukumi apkārtnē saistībā ar ugunsgrēka radītā sadūmojuma izraisītu saindēšanos vai dūmu ieelpošanu.

Kā piektdien informēja Rīgas dome, ostas teritorijā Meldru ielā 3 degošajā kaudzē atradās aptuveni 30 000 tonnu metāllūžņu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju aizdegšanos, iespējams, izraisīja lielais karstums un tehnikas darbības rezultātā radušās dzirksteles.

Lai ierobežotu iespējamo piesārņojuma izplatīšanos, Daugavas attekā tika izvietotas bonas, jo upes akvatorijā ieplūda liels daudzums neattīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu.

Ugunsgrēks radīja spēcīgu sadūmojumu, tādēļ Vecmīlgrāvja un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji tika aicināti aizvērt logus un neuzturēties ārpus telpām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Purvciemā izcēlies ugunsgrēks, kuru, iespējams, izraisījis viens neapdomīgs solis
“Viss sabruka vienā mirklī…” No jūras Carnikavā izcelts vīrietis – viņa draudzene nāk klajā ar sirdi plosošu vēstījumu
FOTO. VIDEO. Lokalizēts 3500 kvadrātmetru lielais ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; evakuēti ap 380 cilvēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.