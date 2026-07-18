Pēc teju 12 stundu darba nodzēsts ugunsgrēks Rīgas ostas metāllūžņu noliktavā 2
Pēc gandrīz 12 stundu darba šorīt plkst. 7.08 likvidēts ugunsgrēks, kas vakar izcēlās metāllūžņu noliktavā Rīgas ostā, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 3, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz Meldru ielu, kur 300 kvadrātmetru platībā dega metāllūžņu kaudze, VUGD saņēma piektdien plkst. 19.10. Notikuma vietā strādāja vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, bija iesaistītas sešas autocisternas un divas autokāpnes. Tika izveidots operatīvais štābs, kurā līdzdarbojās VUGD, uzņēmuma pārstāvis, Valsts policija, Ostas policija, Valsts vides dienests (VVD), Rīgas pašvaldības policija, Rīgas brīvostas, kā arī Rīgas Civilās aizsardzības komisijas pārstāvis.
Pēc gandrīz četru stundu ilgiem dzēšanas darbiem piektdien plkst. 23 ugunsgrēks tika ierobežots, bet sestdienas rītā plkst. 7.08 – pilnībā likvidēts.
Ugunsgrēka dzēšanas laikā notikuma vietas apsekošanai vairākkārt tika izmantots bezpilota gaisa kuģis, savukārt ugunsgrēka dzēšanai no ostas puses ugunsdzēsēji izmantoja velkoni “Stella”. Pēc VVD rekomendācijām Daugavā tika izvietotas absorbējošās bonas 30 metru garumā.
Notikuma vietā strādāja arī trīs skartā uzņēmuma nodrošinātas tehnikas vienības, kas pārkrāva metāllūžņus, lai ugunsdzēsēji varētu piekļūt degšanas un gruzdēšanas perēkļiem.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Pagaidām precīza informācija par notikušā cēloņiem nav, to noskaidros izmeklēšanas laikā, aģentūrai LETA norādīja Valsts policijā.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA pastāstīja, ka mediķi dežurējuši notikuma vietā, bet neviens cilvēks nav cietis. NMPD nav saņemti arī izsaukumi apkārtnē saistībā ar ugunsgrēka radītā sadūmojuma izraisītu saindēšanos vai dūmu ieelpošanu.
Kā piektdien informēja Rīgas dome, ostas teritorijā Meldru ielā 3 degošajā kaudzē atradās aptuveni 30 000 tonnu metāllūžņu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju aizdegšanos, iespējams, izraisīja lielais karstums un tehnikas darbības rezultātā radušās dzirksteles.
Lai ierobežotu iespējamo piesārņojuma izplatīšanos, Daugavas attekā tika izvietotas bonas, jo upes akvatorijā ieplūda liels daudzums neattīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu.
Ugunsgrēks radīja spēcīgu sadūmojumu, tādēļ Vecmīlgrāvja un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji tika aicināti aizvērt logus un neuzturēties ārpus telpām.