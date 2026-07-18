VIDEO. Dronu nakts Krievijā. Veiksmīgs trāpījums ne tikai Maskavas pievārtē – pilsētniekiem kļūst nemierīgs prāts 99
Naktī uz 18. jūliju Krievijā notika plaša bezpilota lidaparātu jeb dronu uzbrukumu sērija, kuras laikā cietuši uzņēmuma Wildberries loģistikas centri Maskavas apgabala Elektrostaļā un Tambovas apgabala Kotovskā. Par uzbrukumiem apstiprinājumu sniegusi arī pati kompānija.
Īpaši postošs ugunsgrēks izcēlās Elektrostaļā, kur atrodas viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Krievijā. Dažādos avotos norādīts, ka tā platība sasniedz aptuveni 250 000 kvadrātmetru. Sociālajos tīklos publicētajos video un fotogrāfijās redzams milzīgs melnu dūmu stabs, kas bija saskatāms pat Maskavā – vairākus desmitus kilometru no notikuma vietas.
Krievijas amatpersonas apstiprinājušas, ka abi objekti naktī piedzīvoja bezpilota lidaparātu uzbrukumus. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs informēja, ka Elektrostaļā ir cietušie, taču plašāku informāciju nesniedza. Savukārt Tambovas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs paziņoja, ka Kotovskas loģistikas centrā atklātās liesmas ir lokalizētas, bet dzēšanas darbi turpinās.
Ukrainas izdevums Dialog.UA raksta, ka Ukraina šos objektus uzskata par leģitīmiem militāriem mērķiem, jo, pēc tā rīcībā esošās informācijas, Krievijas armija izmantojot Wildberries loģistikas centrus militāro kravu un aprīkojuma uzglabāšanai un izplatīšanai. Šie apgalvojumi nav neatkarīgi apstiprināti.
Tikmēr Krievijas puse nav publiskojusi detalizētu informāciju par nodarītajiem postījumiem vai iespējamajiem zaudējumiem. Sociālajos tīklos izplatītajos materiālos redzams, ka Elektrostaļas noliktavu kompleksā izcēlies ļoti plašs ugunsgrēks, tomēr oficiāli nav apstiprināts, ka viss komplekss būtu pilnībā iznīcināts.
Notikušais ir viens no redzamākajiem šāda veida incidentiem pēdējā laikā, jo ugunsgrēka radītais dūmu mākonis bija novērojams arī vairākos Maskavas rajonos, izraisot plašu rezonansi sociālajos tīklos.
The Wildberries logistics center in Elektrostal, Moscow Region Russia's second-largest order processing hub for the country's biggest e-commerce retailer has been destroyed, with supporting structures collapsing. pic.twitter.com/psFhI3okY9
— GeoInsider (@InsiderGeo) July 18, 2026
Ukrainian UAVs hit the largest order-processing hub of Wildberries, Russia's biggest e-commerce retailer, in the Moscow region. pic.twitter.com/hJVhNEOcMt
— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
💥 Moscow: Ukrainian drones blew up the 2nd largest Wildberries warehouse in Russia in the Moscow suburb of Elektrostal, 33 miles east of the Kremlin. pic.twitter.com/AQZfq7NEcV
— Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026
💥 Russian air defense striking a major
Wildberries distribution hub in Russia.
Tambov region.
Wildberries is a Russian Amazon knockoff. pic.twitter.com/zM8HIqeNnQ
— Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026
Krievijas reģioni pakļauti kārtējam ukraiņu lidrobotu uzlidojumam
Ugunsgrēkā, kas izcēlies tīmekļa tirdzniecības vietnes “Wildberries” noliktavā Kotovskā Tambovas apgabalā, gājuši bojā vismaz septiņi un ievainoti 25 cilvēki, no kuriem 23 hospitalizēti, paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs.
Viens no cietušajiem atrodas ļoti smagā stāvoklī, bet seši – smagā.
Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka uzlidojumā Maskavas apgabalam piedalījušies vairāk nekā 370 ukraiņu lidroboti, kas ir acīmredzams pārspīlējums.
Savukārt Vladimirā lidrobots trāpījis vienā no dzīvokļiem daudzstāvu dzīvojamā ēkā un nama iedzīvotāji evakuēti, pavēstījis Vladimiras apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs.
Par uzlidojumu ziņo arī Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, apgalvojot, ka virs reģiona notriekti seši bezpilota lidaparāti.
“Exilenova+” vēsta, ka sprādzieni dzirdēti arī Tverā, taču krievu varasiestādes šīs ziņas pagaidām nav apstiprinājušas.
Tikmēr “Telegram” kanāls “Krimskij veter” ziņo, ka naktī uz trešdienu lidrobotu uzlidojumiem pakļauta arī Sevastopole, Kerča, Feodosija un Hvardijske krievu okupētajā Krimā.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz sestdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 379 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.