Pēdējā stundiņa ir situsi: jau rīt viena no Latvijas radio programmām nebūs vairs dzirdama 0
Šodien pēdējo dienu būs spēkā radio programmas “Latvijas Radio 4 – Doma laukums” (LR4) apraides atļauja, liecina Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) paziņojums oficiālajā izdevumā.
NEPLP lēmumu no 2026. gada 1. janvāra anulēt LR4 apraides atļauju pieņēmusi pēc Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) lūguma pagājušā gada 3. decembrī.
Jau vēstīts, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) apstiprinājusi LSM valdes izstrādātās stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam, kuras cita starpā paredz, ka LR4 krievu valodā piedzīvos strukturālas pārmaiņas un esošajā formātā jeb lineārajā apraidē pastāvēs līdz šā gada beigām.
Ziņots arī, ka LSM izstrādājis vidēja termiņa darbības stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam.
2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.