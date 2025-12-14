Līdz pensijai bija palikuši vien 3 gadi, bet atlaist no darba tas netraucēja… Puče par 36 darbinieku atlaišanu sabiedriskajā medijā 1
Sabiedriskajā medijā (LSM) strukturālo pārmaiņu rezultātā darbs uzteikts 36 darbiniekiem, un Armands Puče TV24 raidījumā “STOPkadri” asi vērš uzmanību uz to, kā šis process notiek — īpaši attiecībā uz pieredzējušajiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri paliek bez darba klusējot gan arodbiedrībai, gan nevalstiskajām organizācijām.
Puče šoreiz runā par Sabiedriskā medija darbinieku atlaišanu. Strukturālās pārmaiņas skars 36 darbiniekus — profesionāļus. Izmaiņas saistītas ar krievu valodas lietojumu. “Mēs zinām šo kārtību — cik ilgi jūs tur vāvuļosiet, ko jūs tur integrēsiet krieviski, bet, nu labi, Latvijas Radio 4 tiek slēgts,” pauž Puče.
Ja radio tiek slēgts, kur likt saturu krievu valodā? To preses relīžu veidā uzsūks LSM.lv krievu valodas daļa. “Tie, kas to saturu turpinās maisīt, tos nekur neatlaiž. Bet kas ar tehniskajiem darbiniekiem?” jautā Puče.
Viņš stāsta par kādu konkrētu gadījumu, kur cilvēks Latvijas Radio 43 gadus nostrādājis par operatoru. Līdz pensijai bija palikuši trīs gadi, taču viņam tika uzteikts darbs.
Vēl Puče jautā, kā tas izskatās uz arodbiedrības fona, jo Sabiedriskajā medijā arodbiedrība esot varena. Ko saka ētikas padomes un visas nevalstiskās organizācijas? Viņi par šo gadījumu klusē, lai gan no darba atlaistais operators arodbiedrībā bija iemaksājis naudu.
“Pret cilvēkiem ir jāizturas ar cieņu,” beigās saka Puče.