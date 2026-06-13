VIDEO. Ķīnas atrakciju parkā robots uzstāšanās laikā zaudē kontroli un iesper mazam zēnam 0
Ķīnas izklaides parkā kāds krāšņs šovs un tehnoloģiju parāde izvērtusies negaidītā un satraucošā incidentā.
Sociālajos tīklos izplatītais video liecina, ka priekšnesuma laikā robots piegājis pārāk tuvu skatītāju pūlim un pēkšņi iespēris kādam mazam bērnam, kurš tobrīd vēroja uzstāšanos.
Kā ziņo Ķīnas valsts mediji, pēc šī atgadījuma izklaides parka vadība nekavējoties reaģēja un šovu apturēja, lai noskaidrotu incidenta cēloņus. Par laimi, pēc mediķu pārbaudes secināts, ka cietušais bērns nav guvis smagas un dzīvībai bīstamas traumas, un situācija beigusies salīdzinoši veiksmīgi – vairāk ar izbīli, nekā nopietniem miesas bojājumiem.
Šis video fiksētais gadījums kārtējo reizi uzkurinājis diskusijas sociālajos tīklos par to, cik droši ir šādi tehnoloģiski risinājumi un masīvi roboti vietās, kur tie atrodas tiešā kontaktā ar lielu cilvēku pūli, jo īpaši bērniem. Kamēr izklaides industrija arvien vairāk cenšas pārsteigt apmeklētājus ar autonomiem un iespaidīgiem robotiem, šādi gadījumi pierāda, ka drošības barjerām un distancēšanai starp mašīnu un cilvēku joprojām jābūt pirmajā vietā.
Parka pārstāvji ziņo, ka patlaban tiek veikta tehniskā ekspertīze, lai saprastu, vai tā bijusi robota programmatūras kļūda, vai arī nepareizi aprēķināta drošības distance. Priekšnesumi ar robota dalību ir apturēti līdz brīdim, kad tiks garantēta pilnīga apmeklētāju drošība.