Šoruden daudzus var sagaidīt nepatīkams pārsteigums: ekonomists ieskicē, kas notiks ar apkures rēķiniem 0

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LA.LV
0:19, 14. jūnijs 2026
Viedokļi

Šajā apkures sezonā iedzīvotājiem, visticamāk, būs jārēķinās ar augstākiem siltumenerģijas tarifiem nekā pērn, TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis. Pēc viņa teiktā, galvenais iemesls ir augstākas dabasgāzes cenas salīdzinājumā ar pagājušo gadu.

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“Vajadzētu rēķināties, ka jau šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifi būs augstāki, jo gāzes cena šobrīd ir augstāka nekā pērn,” sacīja ekonomists.

Vienlaikus viņš norādīja, ka tarifu pieaugums varētu nebūt ļoti straujš. Turklāt būtiska nozīme būs arī laikapstākļiem.

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Gašpuitis skaidroja, ka salīdzinoši silta ziema varētu nozīmēt mazākus gala rēķinus nekā auksta ziema ar zemākiem tarifiem.

Tādēļ ietekmi uz mājsaimniecību izdevumiem noteiks ne tikai cenas, bet arī tas, cik auksti būs ziemas mēneši.

Ekonomists piebilda, ka dārgāka gāze noteiktos apstākļos var ietekmēt arī elektroenerģijas cenas.

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