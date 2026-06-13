Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. Scanpix?LETA/ Bernd Thissen/dpa

150 miljoni grādu un “mākslīgā Saule”: Ķīna gatavojas eksperimentam, kas varētu mainīt enerģētikas nākotni 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:38, 13. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Temperatūra līdz pat 150 miljoniem grādu pēc Celsija, gandrīz neizsmeļams enerģijas avots un cerības uz revolūciju enerģētikā, tieši ar šādiem mērķiem Ķīna gatavojas vienam no ambiciozākajiem zinātnes eksperimentiem mūsdienās. Jau 2027. gadā valsts plāno veikt izšķirošu pārbaudi ar savu tā dēvēto “mākslīgo Sauli”.

Mājas
Daudzi tās uzskata par krāmiem… Šīs 20 vecās lietas jūsu mājās var būt vērtas veselu bagātību 11
9 “vecmodīgi” astoņdesmito gadu bērnu hobiji, kas pēkšņi atkal kļuvuši stilīgi
Veselam
Bīstams kokteilis: eksperti nosauc 4 populārus augļus, kuros var būt ārkārtīgi daudz pesticīdu
Lasīt citas ziņas

Runa ir par Eksperimentālo uzlaboto supravadošo tokamaku jeb EAST, kas atdarina procesus, kuri norisinās Saules kodolā. Zinātnieki cer, ka nākotnē šī tehnoloģija ļaus iegūt lētu, tīru un praktiski neizsmeļamu enerģiju.

Ja iecerētais eksperiments izdosies, EAST varētu kļūt par pirmo sistēmu pasaulē, kurā plazmas reakcija spētu pati sevi uzturēt bez papildu ārējiem siltuma avotiem. Tas būtu nozīmīgs pavērsiens ceļā uz komerciāli izmantojamu kodolsintēzes enerģiju.

Kas īsti ir “mākslīgā Saule”?

CITI ŠOBRĪD LASA
Gan Putins, gan Tramps pieļāvuši vienu un to pašu kļūdu, kuras sekas kļūst arvien redzamākas
Kokteilis
Lūk, kā pasargāt sevi no ļaunās acs un atjaunot spēkus: tavs dzimšanas datums atklāj piemērotāko rituālu
Divi satraucoši incidenti vienā dienā: Krievijas lidmašīnu dēļ Zviedrija pacēlusi gaisā savus iznīcinātājus

Kodolsintēze ir process, kura laikā saplūst ūdeņraža atomu kodoli, atbrīvojot milzīgu enerģijas daudzumu. Tieši šis process nodrošina Saules enerģiju.

Lai to atkārtotu uz Zemes, nepieciešama aptuveni 150 miljonu grādu temperatūra – vairākas reizes augstāka nekā Saules kodolā. Šādos apstākļos veidojas plazma, kas ar spēcīgu magnētisko lauku palīdzību tiek noturēta īpašos cilindriskos reaktoros, kurus sauc par tokamakiem.

Rekordi jau tiek pārspēti

Kopš projekta sākuma 2006. gadā EAST vairākkārt sasniedzis jaunus rekordus. Šī gada sākumā reaktors spēja uzturēt augstas kvalitātes plazmu 1066 sekundes, pārspējot iepriekšējo rekordu.

Pētnieki uzskata, ka tas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz praktiski izmantojamu kodolsintēzes enerģiju.

Ar EAST viss nebeidzas

Ķīna jau būvē vēl ambiciozāku projektu – BEST reaktoru, kuru plānots pabeigt 2027. gadā. Zinātnieki cer, ka tas varētu kļūt par pirmo reaktoru pasaulē, kas spēs iegūt elektroenerģiju no kodolsintēzes.

Tikmēr attīstības stadijā atrodas arī citi projekti, un Pekina cer līdz desmitgades beigām sākt darbu ar vēl modernākām sistēmām.

Sacensībā iesaistīta teju visa pasaule

Lai gan Ķīna pēdējos gados ievērojami paātrinājusi attīstību šajā jomā, tā nav vienīgā. Kodolsintēzes tehnoloģijās iegulda arī ASV un Eiropas valstis, savukārt Francijā top starptautiskais ITER projekts, kurā iesaistītas 34 valstis.

Lai gan līdz brīdim, kad kodolsintēzes enerģija kļūs par ikdienu, vēl jāpaiet vairākiem gadiem, zinātnieki uzskata, ka tieši šī tehnoloģija nākotnē varētu kļūt par vienu no svarīgākajiem cilvēces enerģijas avotiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kāpēc suņi tik ļoti līdzinās saviem saimniekiem? Zinātnieki atklāj, ka tā nav nejaušība
Zinātnieki atdzīvina Sibīrijā sasalušu 24 000 gadus vecu radību: tā jau ir sākusi vairoties
Laiks pamazām iztek – NASA superdators aprēķinājis, cik ilgi vēl uz Zemes spēs pastāvēt jebkāda veida dzīvība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.