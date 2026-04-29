"Visas dalībvalstis gatavojas scenārijam, ka…" Piegādes sarūk, uzkrājumi krītas – vai aviāciju var skart nopietna krīze?
Pēdējā laikā daudzus cilvēkus nodarbina jautājums – vai aviācijas degvielas krīze var ietekmēt drošību? TV24 raidījumā “Uz līnijas” Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs mierina, ka situācija ir stabila.
M. Gorodcovs norāda, ka drošības faktors nevar tikt ietekmēts. Šobrīd 60% no nepieciešamā degvielas daudzuma Eiropas Savienība (ES) saražo pati, bet 40% nākas importēt, no kuriem aptuveni 20% nāk caur Hormuza šaurumu.
Viņš skaidro, ka šajā reģionā piegādes ir samazinājušās, līdz ar to samazinās arī uzkrājumi, kas atrodas ES.
Lai arī šobrīd piegāžu ķēdes netiek būtiski ietekmētas, visas dalībvalstis gatavojas scenārijam, ka situācija var mainīties.
