VIDEO. Neiet kā plānots… Somijā garāmgājēji palīdz iestrēgušiem piegādes robotiem pārvarēt ietves apmali 0

21:21, 29. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos popularitāti guvis sirsnīgs video no Somijas pilsētas Turku, kur divi pārtikas piegādes roboti nonākuši nelielās grūtībās – tie nespēja pārvarēt ietves apmali.

Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
Video, ko iemūžinājusi aculieciniece, rāda, kā roboti vairākkārt mēģina tikt pāri šķērslim, taču nesekmīgi. Tikmēr fonā dzirdama balss, kas prāto, vai kāds tos vada un ko tie darīs tālāk.

Pēc brīža situācijā iejaucas garāmgājēji – sieviete, kas pastaigājas ar suni, palīdz vienam robotam uzstumties uz ietves, bet drīz vien pievienojas arī kāds vīrietis, kurš palīdz otram.

“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Kad abi roboti veiksmīgi turpina ceļu, fonā dzirdami pat aplausi.

Video izpelnījies lielu atsaucību – skatītāji gan aizkustināti par cilvēku atsaucību, gan arī joko, ka piegāde, iespējams, nedaudz aizkavēsies.

SAISTĪTIE RAKSTI
Skolas puiku izgājiens! Gaisa spēku kadeti nonākuši nepatikšanās pēc piedauzīgām izklaidēm debesīs
VIDEO. 1191 metrs bez automašīnām: Helsinkos atklāts viens no garākajiem gājēju tiltiem pasaulē
Somija jau devīto gadu ir laimīgākā valsts pasaulē – Latvija tikai 48. vietā. Ko viņi dara citādāk?
