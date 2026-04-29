VIDEO. Neiet kā plānots… Somijā garāmgājēji palīdz iestrēgušiem piegādes robotiem pārvarēt ietves apmali
Sociālajos tīklos popularitāti guvis sirsnīgs video no Somijas pilsētas Turku, kur divi pārtikas piegādes roboti nonākuši nelielās grūtībās – tie nespēja pārvarēt ietves apmali.
Video, ko iemūžinājusi aculieciniece, rāda, kā roboti vairākkārt mēģina tikt pāri šķērslim, taču nesekmīgi. Tikmēr fonā dzirdama balss, kas prāto, vai kāds tos vada un ko tie darīs tālāk.
Pēc brīža situācijā iejaucas garāmgājēji – sieviete, kas pastaigājas ar suni, palīdz vienam robotam uzstumties uz ietves, bet drīz vien pievienojas arī kāds vīrietis, kurš palīdz otram.
Kad abi roboti veiksmīgi turpina ceļu, fonā dzirdami pat aplausi.
Video izpelnījies lielu atsaucību – skatītāji gan aizkustināti par cilvēku atsaucību, gan arī joko, ka piegāde, iespējams, nedaudz aizkavēsies.