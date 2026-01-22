Pienācās alga vien par to, ka uzskatīja sevi par politiķi? “Platforma 21” ir gandarīta par pašattīrīšanos un komentē Dreimanes aiziešanu 0
Politiskā partija “Platforma 21” ir gandarīta par pašattīrīšanos no cilvēkiem, kas politiskajā procesā saskata tikai savtīgas intereses. “Žēl, ka organizācijas iekšējie strīdi ar algotiem darbiniekiem tiek apzināti iznesti uz āru, taču vienlaicīgi tā ir iespēja pielikt punktu neveiksmīgai sadarbībai un plašāk informēt par savu nostāju un plāniem,” norāda politiskās partijas “Platforma 21” valdes loceklis Agris Freifalts, komentējot “Platforma 21” bijušās valdes locekles un vienīgās algotās darbinieces Lienes Dreimanes publisko paziņojumu par izstāšanos no valdes un partijas.
“Šis mums nebija strīds par politiku, idejām vai vērtībām. Liene Dreimane uzskatīja, ka viņai pienākas alga vien par to, ka viņa sevi uzskata par politiķi, kas savos sociālo tīklu profilos reklamē savu dzīvesveidu, savu personisko skatījumu par politiskiem procesiem, bet nepilda tos vienkāršos ikdienas darba pienākumus, kuri bija nodefinēti kā vienīgajai algotajai partijas biroja darbiniecei. To varētu raksturot arī kā konceptuālu pretrunu, jo Liene Dreimane rīkojās tieši tāpat kā vairums šodienas politisko ierēdņu, kas savā iedomībā vēlas saņemt lielu atalgojumu, bet ne par ko neatbild un nerada nekādu jaunvērtību, vien domā par savām personiskajām vajadzībām, ambīcijām un ērtībām. Varbūt to var vērtēt arī kā paaudžu konfliktu,” komentē Agris Freifalts.
Politiskā partija “Platforma 21” valdes loceklis Jānis Ronis atceras, ka sadarbība ar Liene Dreimani tika uzsākta ļoti daudzsološi, veidojot pirmo sieviešu sarakstu uz pašvaldību vēlēšanām Rīgā. “Bija daudz ieceres un arī daudz solījumu, kuri, diemžēl, palika nerealizēti tieši neprasmīgas un nedisciplinētas administrēšanas dēļ. Bija daudz emocijas, daudz nevajadzīgu strīdu, aizvainojumu un apvainojumu. Lietām, kuras varēja nedarīt, tik bezjēdzīgi tērēts laiks un līdzekļi, kamēr nozīmīgākajos kampaņas sektoros, kur bija vajadzīgs rūpīgs un grūts ikdienas darbs, nekas nenotika. Likumsakarīgi, ka labā ideja, diemžēl, neieguva pienācīgu viedokļu līderu un vēlētāju atsaucību. Tāpēc pēc pašvaldību vēlēšanām, vēl jūlijā, mēs nolēmām pārskatīt darba attiecības, vienojāmies, ka tās pārtraucam ar oktobri, ļaujot Lienei Dreimanei pabeigt iesākto un atrast jaunu darbu,” stāsta Jānis Ronis.
“Kad jau likās, ka par visu esam vienojušies, sākās jauns un nepatīkams attiecību posms, mijoties viltus slimošanai ar draudiem par publisku ķidāšanu un sūdzēšanos KNAB. Iespējams, viņa saskārās ar dzīves realitāti, ka ārpus politikas ir grūti atrast darbu, kurā dari ko gribi un saņemt lielu algu. Dīvaina loģika, jo viņai viss bija vislabākajā kārtībā, kamēr pati varēja maksāt sev algu un kompensēt saistītos izdevumus. Un rudenī mums nebija nekādas diskusijas par partijas finansējumu, par partijas politiku, kā tas pienāktos valdes locekļiem. Bija vien sarunas par to, ka viens cilvēks uzskatīja, ka viņai kā vienīgai pienākas būt algotai partijas darbiniecei un šādi tērēt valsts budžeta piešķirto finansējumu, kas mums nebija pieņemami,” atceras Jānis Ronis.
Politiskā partijas “Platforma 21” valdes locekļi Jānis Ronis un Agris Freifalts abi sevi uzskata par veiksmīgiem un pelnošiem uzņēmējiem. “Mēs paši nopelnam sev ikdienas tēriņiem, mums partija nav vajadzīga kā ieņēmumu avots. To var redzēt publiskotajā partijas tēriņu uzskaitījumā. Mūs interesē izmantot piešķirtos līdzekļus jēgpilni un sociāli atbildīgi, lai pašiem ir ar ko lepoties. Arī sieviešu saraksta kampaņa bija jēgpilna, tāpat kā mūsu veiktie socioloģiskie pētījumi, arī kampaņa jaunu biedru iesaistīšanai politikā un pasākumi jaunajiem politiķiem,” partijas tēriņus komentē Jānis Ronis.
Jānis Ronis un Agris Freifalts nenoliedz pārmetumus, ka politiskā partija “Platforma 21” šobrīd ir savas politiskās identitātes meklējumos. Partija ir piedāvājusi sevi kā platformu, ko arī uzskata par jēgpilnu pienesumu politiskajam procesam, iesaistot politiskajā procesā jaunus cilvēkus. 2025.gada oktobrī partija piedāvāja sevi kā platformu arī jaunveidojamai kustībai bez partijām. “Platforma 21” turpina piesaistīt un uzrunāt jaunus līderus, meklē partnerus gan individuāli, gan partiju apvienībās. “Mēs to arī neesam slēpuši. Šobrīd mēs koncentrējamies uz savu identitāti un neplānojam bezjēdzīgi tērēties administratīvām izmaksām, lieki un dārgi algojot šobrīd nevajadzīgu pastāvīgu darbinieku partijas birojā,” rezumē Jānis Ronis.
Šobrīd politiskās partijas “Platforma 21” valdē darbojas divi valdes locekļi – Agris Freifalts un Jānis Ronis, bet 2026.gada martā, kad notiks gadskārtējais partijas kongress, notiks arī valdes locekļa vēlēšanas.