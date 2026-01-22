148 eiro ieņēmumi un 109887 eiro izdevumi??? Dreimane aiziet no politiskās partijas un “atmasko” to 0
Liene Dreimane paziņojusi, ka atkāpjas no partijas “Platforma 21” valdes locekles amata un izstājas no politiskās partijas.
Viņas paziņojums ir sekojošs:
“Man ir pamatotas aizdomas, ka faktiska partijas vadība un valdes sēdes kopš 2025. gada jūnija notiek bez manas klātbūtnes, kā arī ka partijas darbībā prettiesiski iesaistās ar to nesaistītas personas. Arī valsts finansējuma izlietojums raisa nopietnus jautājumus. Tabulu ar naudas tērēšanu skatieties pievienotajās tabulās.
Tālāk izstāstīšu par visu pēc kārtas. Laipni lūgti manā politikas ceļojumā.
2024. gada rudenī partijai pievienojos pēc atkārtota aicinājuma. Sākotnēji kā administratīvā darbiniece un biroja vadītāja, vēlāk — ar atbalstu ideju īstenošanai un sieviešu saraksta veidošanai pašvaldību vēlēšanām. Šī iniciatīva tika atbalstīta līdz vēlēšanu dienai, pēc kuras sekoja ilgstoša ignorēšana un neprofesionāla rīcība.
Vai partija “Platforma21” ir valdes locekļu (Agra Freifalta, Jāņa Roņa) un viņu draugu privāts projekts, nevis valsts finansēta demokrātiska partija?
Fiktīva partijas demokrātiskā darbība, neaktīvi biedri reģistros, kā arī reklāmas un publicitātes pakalpojumi no pietuvinātām personām diemžēl raksturo daļu partijas darbības, ar kuru šobrīd tiek saistīta arī mana nesenā līdzdalība.
Izjūtu atbildību par to, ka mans aktīvisms var tikt saistīts ar politisko partiju “Platforma21”, kā arī atbildību pret cilvēkiem, kuri partijai pievienojās un atbalstīja sieviešu kustību, un pret vēlētājiem, kuri mums uzticējās. Jo īpaši izjūtu atbildību par partijai piešķirto valsts finansējumu un tā godprātīgu izlietojumu.
Tādēļ vēlos dalīties pēdējā gada politiskās darbības hronoloģiskā atskatā, brīdināt par iespējamu maldināšanu un negodīgu rīcību, kā arī sniegt konkrētus datus par “Platforma21” valsts finansējumu un tā izlietojumu 2025. gada vēlēšanās.
Šī ne tik skaistā situācija turpinās jau astoņus mēnešus. Publiski ar to dalos tagad, jo ticu pārmaiņām, cilvēku labajai būtībai un spējai mainīties. Tomēr acīmredzot tas nav attiecināms uz visiem. Laiks kļūdu atzīšanai un labošanai tika dots pietiekams. Redzot, ka tas nenotiks, uzskatu par savu pienākumu brīdināt citus aktīvos iedzīvotājus un ideju atbalstītājus par iespējamu vilšanos. Situāciju risinu arī tiesiskā ceļā, vēršoties atbildīgajās iestādēs.
Manas vērtības pēdējos gados nav mainījušās. Es joprojām ticu pozitīvām pārmaiņām Latvijas sabiedrībā, turpinu darbu iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanā, kā arī sieviešu vēstures un aktīvisma popularizēšanā. Man rūp stipra, līdzdalīga demokrātija un labklājīga dzīve ikvienam Latvijas cilvēkam.
Sieviešu komanda, kas izveidojās uz 2025. gada Rīgas pašvaldību vēlēšanām, nav izjukusi — joprojām uzturam aktīvu saziņu. Veidojas arī jaunas atbalstītāju grupas, īpaši pēc manām publiskajām lekcijām par Latvijas starpkaru perioda sieviešu aktīvismu, ko augstu novērtēju. Vienlaikus proaktīva rīcība saistībā ar “Platforma21” un cilvēku aicināšanu partijā no manas puses vairs nenotiek, jo valdes pārstāvji ir krasi mainījuši nostāju un nav skaidras partijas turpmākās virzības.
Minētās personas nepilda likumiskās un līgumiskās saistības pret mani kā “Platforma21” darbinieci ar nenoteikta termiņa darba līgumu — darba alga nav izmaksāta kopš šī gada septembra. Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.⁴ panta pirmo daļu valsts finansējums paredzēts arī darbinieku atlīdzībai.
Neskatoties uz situāciju, esmu turpinājusi darbu partijas labā, piedāvājot veikt papildu uzdevumus algas ietvaros un samazināt ārējo pakalpojumu izmaksas. Sadarbība tomēr nav devusi rezultātu. Esmu aicinājusi rīkoties tiesiski un nepārvaldīt partijas finanšu līdzekļus kā personīgus.
Man kā darbiniecei un aktīvākajai biedrei tiek radīti nelabvēlīgi apstākļi — neizmaksāta alga un spiediens parakstīt prettiesisku vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. No tā atteicos, jo nebija skaidras partijas turpmākās darbības, kā arī uzskatīju, ka partijas un biedru interesēs vēl ir daudz darāmā.
Šī pieredze apliecina, ka politika, kas balstīta ideālos un vērtībās, bieži saduras ar savtīgām interesēm. Pat salīdzinoši neliels valsts finansējums var kļūt par iemeslu negodprātīgai rīcībai, taču tas nav iemesls klusēt.
Ar šo vēlos brīdināt: skaisti uzsaukumi un pārliecinoša retorika var ātri pārvērsties pretējā — uzticību var aizstāt savtīga nodevība. Tādēļ jābūt vērīgiem, nedrīkst klusēt un ļaut sevi iebiedēt. Par negodīgu rīcību ir jārunā un jāmeklē atbalsts, īpaši tad, ja tā kaitē plašākai sabiedrībai.
Es arvien ticu labā spēkam un tam, ka sliktas lietas var apturēt, ja labie rīkojas.
“Platforma21” valsts finansējums un 2025. gada vēlēšanu izdevumi
Lai labāk izprastu valsts finansējumu, kas ik gadu no valsts budžeta ir 211 541,40 EUR un tā izlietojumu, būtiski atgādināt dažus faktus. 2025. gada pašvaldību vēlēšanās kampaņa pārsvarā tika īstenota kandidātu personīgajos sociālo tīklu profilos, veltot savu brīvo laiku, tehniku un resursus, bez būtiska piesaistītu speciālistu atbalsta. Vienlaikus oficiālie izdevumi, kur daļa no to pamatotības ir apšaubāma, sastāda 109887,00 EUR. Savukārt 2024. gada jūnijā “Platforma21” nolēma nepiedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, līdz ar to netika veikta aktīva politiskā kampaņa vēlētāju atbalsta piesaistei. Pirms manas pievienošanās “Platforma21” zināms, ka abas divas minētās personas bijušas arī algoti darbinieki partijā. Šobrīd personas turpina šķietamu partijas darbību, organizējot it kā partijas biedru pasākumus, kur teju visi dalībnieki ir personu ģimenes, bērni un draugi. Vienlaikus manus aicinājumus gatavoties 2026. gada Saeimas vēlēšanām neņem vērā.
Šeit, godātais lasītāj, jau ir izveidota kārtējā čaulas partija. Tikai tās kontā atrodas aptuveni ±400 000 EUR no mūsu visu nodokļu maksātāju naudas.