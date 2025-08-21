Ideja, kā noglabāt ziemai piparmētru svaigumu – sīrupa recepte 0
Šovasar braši saaugušas piparmētras? Lūk, recepte, kā to garšu noglabāt ziemai.
Proporcijas: uz 1 l šķidruma ņem 500–600 g cukura. Ja garšo saldāks sīrups, cukuru droši var bērt vairāk.
Piparmētras sasmalcina, ber 3 l burkā, pievieno 1 ēdamkaroti citronskābes. Pārlej ar verdošu ūdeni. Ļauj diennakti nostāvēties.
Šķidrumu nokāš katlā, pieber cukuru. Uzvāra, pilda nelielās pudelītēs.