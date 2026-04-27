Pirmdien Latvijā no jauna pastiprināsies vējš – vietām gaidāms arī sniegs un krusa
Pirmdien Latvijā no jauna pastiprināsies ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, bet tas nebūs tik spēcīgs kā svētdien, prognozē sinoptiķi.
Vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, vējainākā diena būs valsts austrumos.
Sauli brīžiem aizsegs mākoņi, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, sniegs un krusa. Maksimālā gaisa temperatūra būs +6..+10 grādi.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 17 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.
Rietumos no Latvijas atrodas plašs anticiklons, austrumos – ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.
Gaisa temperatūra noslīdējusi sešus grādus zem normas
Svētdien Latvijā diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +3,2 grādiem, noslīdot sešus grādus zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.
Norma jeb 1991.-2020. gada vidējā gaisa temperatūra 26. aprīlī ir +9,1 grāds.
Zem normas diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī saglabājusies kopš 19. aprīļa, savukārt mēneša vidū gaisa temperatūra brīžiem pakāpās aptuveni trīs grādus virs normas.
Aprīlis kopumā gaidāms nedaudz vēsāks nekā ierasts, bet šā gada pavasaris varētu kļūt par vienu no siltākajiem novērojumu vēsturē. Martā bija rekordaugsta gaisa temperatūra, un pašreizējās prognozes liecina, ka arī maijs varētu būt siltāks nekā parasti.
Ja piepildīsies prognoze par siltu maiju, pavasara vidējā gaisa temperatūra pārsniegs +7 grādus. Līdz šim siltākais pavasaris Latvijā bijis 2024. gadā, kad trīs mēnešu vidējā temperatūra sasniedza +8,3 grādus; otrajā vietā ierindojas 2014. gada pavasaris ar +7,5 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka no 1. maija gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies virs normas, un jau šīs nedēļas beigās diennakts vidējā gaisa temperatūra var sasniegt +15 grādus, kas ir kritērijs meteoroloģiskās vasaras sākumam.