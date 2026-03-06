“Es, protams, neesmu juriste, tomēr…” Vai Dailes teātra izrāde par Valda Zatlera rīkojumu kļūs par politisku skandālu? 0
Dailes teātrim vasarā sākot demonstrēt iestudējumu par kādreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada rīkojumu “nr. 2”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) paziņojis, ka tomēr vērtēs izrādes saturu.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, atbildot uz komisijas locekļa Edmunda Zivtiņa (LPV) jautājumu par šo izrādi, atbildēja, ka izrāde vēl nav notikusi un birojs patlaban var secināt tikai to, ka “mēs neko neesam šobrīd vēl konstatējuši”.
Viņš patlaban nevarot komentēt, vai KNAB lūgs apturēt izrādes demonstrēšanu, ja tomēr izrādē konstatēs politisko aģitāciju. “Ja tur patiešām redzama aģitācija un tā ir kaut kādā veidā apmaksāta, tad, protams, ekspertiem šis jautājums būs kaut kādā veidā jālemj un jānovērš turpinājums,” piebilda Straume.
LA.LV jau ziņoja, ka LPV līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies KNAB, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija pret viņu un LPV.
Šlesers vēstulē KNAB iepriekš skaidroja, ka viens no Zatlera rīkojuma par 10. Saeimas atlaišanu publiski norādītajiem pamatojumiem bija Saeimas balsojums, ar kuru netika dota piekrišana veikt kratīšanu Šlesera dzīvesvietā saistībā ar krimināllietu, kurā viņš, pēc paša vārdiem, esot “pilnībā attaisnots”. Šo lietu izmeklētāji izbeidza, nesavācot pietiekamus pierādījumus.
Politiķis paudis satraukumu, ka teātra izrādes iestudēšana īsi pirms Saeimas vēlēšanām, kurās viņš būšot “viens no galvenajiem procesa dalībniekiem”, ir neapstrīdams politiskais “pasūtījums”.
Matīsa Gricmaņa iestudējuma “Rīkojums nr. 2” pirmizrāde notiks jūnijā.
Par to, ka KNAB tomēr vērtēs iestudējuma par Zatlera rīkojumu “nr. 2” saturu, sociālajā platformā “X” izteikusies teātra zinātniece un kritiķe Zane Radzobe: “Es, protams, neesmu juriste, tomēr tikko Panorāmā dzirdētais, ka KNAB izvērtēšot Dailes teātra izrādi, nudien nešķiet liecinām par demokrātisku un tiesisku valsti.”
— Zane Radzobe (@kripaz) March 3, 2026
Lūk, citu iedzīvotāju paustie viedokļi!
Pag, nav jābūt juristam, lai saprastu, ka ikviens process sākas ar informācijas izvērtēšanu. KNAB ir atbildīgā iestāde par vēlēšanu norisi, politikas finansēšanu utt. Pienākums pārbaudīt ikvienu signālu.
Vieni bļauj, ka knab nekad neko nekonstatē, citi, ka pārbaudīt ir slikti.
— Knabucis (@knabucis) March 4, 2026
Kas tieši ir nedemokrātisks iesniegumu izvērtēšanā? Nedemokrātiski ir tieši pretēji – nereaģēt uz pilsoņu iesniegumiem. KNAB pēc likuma ir pienākums izvērtēt. Vai varbūt KNAB jau ir paziņojis izvērtēšanas rezultātus un tie Jums šķiet nedemokrātiski?
— andrisg (@andrisg15) March 4, 2026
Kā jau teicu, neesmu juriste. Bet principā – neattiecas gan. Polemika, pat ja tāda tur būs, nav aģitācija. Man liekas, ka jūs īsti nesaprotat, kas ir māksla…
— Zane Radzobe (@kripaz) March 4, 2026
Debestiņ! Nu bet kāpēc tādu reklāmu par velti garām laist? 😀 Izķers tak kā karstus pīrādziņus
— Zane Radzobe (@kripaz) March 3, 2026
Tauta runā, ka teātra kritiķi vairs nebūšot nepieciešami, turpmāk šo darbiņu pildīs KNAB 😉 …nu gatavais rožukronis
— Emma Kārkls (@_emma_karkls_) March 4, 2026
Mēģinājums 100%
— Zane Radzobe (@kripaz) March 3, 2026
Labākais, ka vēl nemaz nav redzēta. Bet jau vērtē un bļauj, ka viss ir slikti.
Man ir biļete uz 13.06., lai tik pamēģina atcelt, protestēšu.
— Ineta (@InetaTu) March 3, 2026