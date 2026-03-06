Foto: LETA/ LA.LV kolāža

“Es, protams, neesmu juriste, tomēr…” Vai Dailes teātra izrāde par Valda Zatlera rīkojumu kļūs par politisku skandālu? 0

LETA, LA.lv
7:09, 6. marts 2026
Dailes teātrim vasarā sākot demonstrēt iestudējumu par kādreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada rīkojumu “nr. 2”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) paziņojis, ka tomēr vērtēs izrādes saturu.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, atbildot uz komisijas locekļa Edmunda Zivtiņa (LPV) jautājumu par šo izrādi, atbildēja, ka izrāde vēl nav notikusi un birojs patlaban var secināt tikai to, ka “mēs neko neesam šobrīd vēl konstatējuši”.

Tomēr jau tagad esot skaidrs, ka, tiklīdz izrādi sāks demonstrēt, KNAB pārstāvji vērtēs tās saturu. “Par to nešaubieties! Vienlaikus es gribu uzsvērt, ka mākslinieciskā darbība un Satversmē nodrošinātā vārda brīvība tomēr ir ārkārtīgi būtiskas lietas un KNAB tajā iekšā nejauksies, ja vien nebūs acīmredzama aģitācija par vai pret,” uzsvēra Straume.
Viņš patlaban nevarot komentēt, vai KNAB lūgs apturēt izrādes demonstrēšanu, ja tomēr izrādē konstatēs politisko aģitāciju. “Ja tur patiešām redzama aģitācija un tā ir kaut kādā veidā apmaksāta, tad, protams, ekspertiem šis jautājums būs kaut kādā veidā jālemj un jānovērš turpinājums,” piebilda Straume.

LA.LV jau ziņoja, ka LPV līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies KNAB, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija pret viņu un LPV.

Šlesers vēstulē KNAB iepriekš skaidroja, ka viens no Zatlera rīkojuma par 10. Saeimas atlaišanu publiski norādītajiem pamatojumiem bija Saeimas balsojums, ar kuru netika dota piekrišana veikt kratīšanu Šlesera dzīvesvietā saistībā ar krimināllietu, kurā viņš, pēc paša vārdiem, esot “pilnībā attaisnots”. Šo lietu izmeklētāji izbeidza, nesavācot pietiekamus pierādījumus.

Politiķis paudis satraukumu, ka teātra izrādes iestudēšana īsi pirms Saeimas vēlēšanām, kurās viņš būšot “viens no galvenajiem procesa dalībniekiem”, ir neapstrīdams politiskais “pasūtījums”.

Matīsa Gricmaņa iestudējuma “Rīkojums nr. 2” pirmizrāde notiks jūnijā.

Par to, ka KNAB tomēr vērtēs iestudējuma par Zatlera rīkojumu “nr. 2” saturu, sociālajā platformā “X” izteikusies teātra zinātniece un kritiķe Zane Radzobe: “Es, protams, neesmu juriste, tomēr tikko Panorāmā dzirdētais, ka KNAB izvērtēšot Dailes teātra izrādi, nudien nešķiet liecinām par demokrātisku un tiesisku valsti.”

Lūk, citu iedzīvotāju paustie viedokļi!

