Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”;modra.olas; LETA

“Lai novērstu bažas par izmeklēšanas objektivitāti, izmeklē cita struktūrvienība” – policija komentē nošauto “Modra olu” suņu lietu 2

LA.LV
16:48, 18. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Portālā jau plaši aprakstījām traģisko situāciju ar “Modra olu” nošautajiem suņiem. Nu portāls “tv3.lv” nācis klajā ar jaunu informāciju.

Kā portālam “tv3.lv” norāda Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone: “Ir saprotama sabiedrības vēlme pēc tūlītēja sprieduma, bet vēršam uzmanību, ka izmeklēšana nav veicama publiski, apspriežot katru soli vai iegūto informāciju. Tiklīdz izmeklēšana būs pabeigta vai būs iespējams sabiedrību informēt plašāk par tās gaitu, Valsts policija nekavējoties sniegs papildus informāciju gan par notikušo, gan par pieņemtajiem lēmumiem.”

Tomēr Bagdone atklāj, ka visiem dzīvniekiem – gan suņiem, gan stirnai, policija ir nozīmējusi medicīnisko ekspertīzi. Tāpat notiek daudz operatīvo un citu izmeklēšanas darbību. “Kriminālprocesa izmeklēšana ir nodota citai struktūrvienībai, lai novērstu bažas par izmeklēšanas objektivitāti,” vēsta “tv3.lv”.

Vienlaikus policija norāda, ka šajā laikā publiskajā telpā pieaugot aktivitāte, kas saistīta ar aicinājumiem uz turpmākiem konfliktiem, naidu un pat iespējamu vardarbību.

Valsts policija atgādina, ka Latvija ir tiesiska valsts, kurā ikviens par izdarītu noziedzīgu nodarījumu tiek sodīts saskaņā ar Krimināllikumā paredzētajām sankcijām, un par soda piemērošanu lemj tiesa. Vienlaikus policija uzsver – mēģinājumi risināt šādas situācijas ar vardarbību tikai saasina sekas un nevar tikt uzskatīti par pieņemamu risinājumu.

Valsts policija aicina iedzīvotājus izvairīties no jebkādas rīcības, kas varētu veicināt naidu vai radīt turpmākas konfliktsituācijas. Tāpat sociālo mediju lietotāji tiek aicināti saglabāt cieņpilnu attieksmi, būt iecietīgiem, atturēties no aizskarošiem izteikumiem un neiejaukties izmeklēšanā, uzticoties objektīvai un kvalitatīvai izmeklēšanai, kā arī ļaujot policijai veikt savu darbu.

