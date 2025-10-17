“Tas notika apdzīvotā vietā – kas varēja notikt, ja lode trāpītu kaut kur citur?” Liepiņa par suņu nošaušanas gadījumiem 0
Diskusijas par ieroču turēšanu, drošību apdzīvotās vietās un to, cik ētiski ir nošaut suņus, ja tie kļuvuši agresīvi, atkal kļuvušas aktuālas pēc diviem gadījumiem – Brunavas pagastā nošautajiem Modra suņiem un Jēkabpilī nošauto suni. TV24 raidījumā “Preses klubs” šo situāciju komentēja Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa, uzsverot drošības aspektu nozīmīgumu un nepieciešamību izvērtēt rīcību.
“Šie divi gadījumi ir ļoti atšķirīgi. Runājot par Jēkabpili, ir jāizvērtē, vai tādam cilvēkam vispār var dot ieroču turēšanas atļauju,” sacīja Liepiņa. Viņa norādīja, ka pat nelielas ikdienas situācijas var pārvērsties bīstamās, ja nav ievēroti drošības noteikumi: “Pat, ja kaut kas nepatīk, varbūt tas kaimiņu suns rej, jā, suņi rej. Ir jādomā, kā ar to tikt galā. Arī man ir bijuši trīs suņi, kuri šad un tad parej, bet es esmu apzinīga saimniece, es saprotu, ka mans suns var būt kādam bīstams. Es vienmēr centos viņus nelaist vaļā,” norādīja Liepiņa.
Liepiņa norāda, ka īpaši satraucoši ir tas, ka Jēkabpils gadījumā suns tika nošauts apdzīvotā vietā: “a tavā mājā, tavā teritorijā kāds nošauj suni, tas ir neiedomājami. Tad ir jādomā, vai cilvēkam vispār nav kaut kādas pārbaudes jātaisa. Tāpat arī ar iepriekšējo gadījumu – jāizvērtē, cik samērīga bija šāda rīcība. Es domāju, ka ļoti svarīgi būtu izvērtēt. Jēkabpils gadījumā cilvēkiem vajadzētu vērsties tiesībsargājošās iestādēs, jo tas nav adekvāti. Iedomājaties, tā ir apdzīvota vieta – kas varēja notikt, ja tā lode trāpītu kaut kur citur?”
Viņa arī norādīja uz mednieku atbildību: “Mednieku kolektīvi pat nedrīkst apdzīvotās vietās šaut, tikai ārpus apdzīvotās vietas.”
Jau iepriekš vēstījām par traģisko negadījumu Bauskas novada Brunavas pagastā, kur tika nošauti trīs suņi, kas piederēja zemnieku saimniecības īpašniekam un sociālo tīklu personībai Modrim Konovalovam.
Savukārt, septembrī, vēstījām par šokējošu notikumu Jēkabpilī, kas satricinājis vietējos iedzīvotājus un sociālā medija “Facebook” lietotājus. Privātmājas pagalmā nošauts suns, kamēr turpat blakus atradās bērni. Sašutumu pastiprina ne tikai nežēlīgais noziegums, bet arī fakts, ka, pēc suņa īpašnieces stāstītā, līdzīgas situācijas notikušas jau agrāk.