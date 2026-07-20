Pontonu tilts pāri Daugavai? Pūpols atklāj, kādi risinājumi tiek apsvērti Vanšu tilta remonta laikā 0
Gatavojoties Vanšu tilta remontam, Rīgas dome vērtē vairākus risinājumus, lai mazinātu satiksmes traucējumus. Starp apspriestajām iespējām ir gan pontonu tilts, gan prāmju satiksme pāri Daugavai. Par to TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks Ansis Pūpols (NA).
Viņš norādīja, ka remontdarbu laikā no būtiskiem satiksmes ierobežojumiem izvairīties neizdosies.
“Būs satiksmes ierobežojumi. Iespējams, privātajam transportam tilts noteiktā laikā būs slēgts, taču mēs ļoti rūpīgi domājam par alternatīvām,” sacīja Pūpols.
“Arī pontonu tilts ir viena no idejām, ko varētu apsvērt. Tas nav solījums, bet aprēķini tiek veikti,” uzsvēra politiķis.
Vienlaikus tiek vērtēta arī iespēja ieviest prāmju satiksmi pāri Daugavai.
Pūpols piebilda, ka galīgais lēmums par alternatīvajiem risinājumiem vēl nav pieņemts, jo joprojām tiek vērtētas to izmaksas un īstenošanas iespējas.
“Domāju, ka līdz septembrim būs lielāka skaidrība, kādi risinājumi tiks izvēlēti,” norādīja politiķis.
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