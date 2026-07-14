FOTO. Vanšu tilts pazudīs no rīdzinieku ikdienas? Dome gatavo galvaspilsētas satiksmei nepatīkamus scenārijus 1
Lai gan Vanšu tilta vērienīgais remonts sāksies tikai 2027. gada beigās, diskusijas par to, kā pilsētai izdzīvot būvdarbu laikā, jau rit pilnā sparā. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs platformā “Threads” skaidrojis, ka pašvaldība jau tagad modelē dažādus satiksmes scenārijus, bet rīdzinieki neslēpj bažas – daļa prognozē pamatīgus sastrēgumus, citi piedāvā pavisam neparastus risinājumus.
Kleinbergs atklājis, ka viens no inženieru apspriestajiem variantiem paredz intensīvāko būvdarbu laikā Vanšu tiltu slēgt privātajam transportam, saglabājot piekļuvi operatīvajam un sabiedriskajam transportam. Viņš gan uzsver, ka tas pagaidām ir tikai viens no iespējamajiem scenārijiem un gala lēmums vēl nav pieņemts.
Pašvaldība sola rūpīgi gatavoties remontam. Tiek analizēti iedzīvotāju pārvietošanās dati, modelēta satiksmes plūsma, vērtētas iespējas paplašināt atsevišķus krustojumus un uzlabot luksoforu darbību. Vienlaikus cerības tiek saistītas ar Dienvidu tilta ceturtās kārtas pabeigšanu, tiek apspriests vilciena maršruts uz Bolderāju, sabiedriskā transporta maršrutu izmaiņas, kā arī “park & ride” stāvvietu izveide Vanšu tilta apkārtnē.
Domāts arī par uzņēmējiem, kurus būvdarbi varētu skart vissāpīgāk. Mērs norāda, ka Finanšu departamentam uzdots izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides šiem uzņēmumiem.
Tikmēr komentāru sadaļā netrūkst ne kritikas, ne priekšlikumu.
Vairāki rīdzinieki uzskata, ka problēmas jāsāk risināt jau tagad. “Līdz tam salabojiet satiksmes plūsmu Ulmaņa gatves un Vienības gatves krustojumā. Tur šobrīd veidojas neizskaidrojami korķi, kaut gan uzreiz aiz krustojuma satiksme ir brīva,” raksta viens no komentētājiem. Kā problemātisks tiek minēts arī Lubānas un Saharova ielas krustojums.
Citi uzsver, ka ar esošo satiksmes organizāciju nepietiks. “Ir jārisina, nevis jāatrunājas. Smagajam transportam jābrauc apkārt Rīgai, nevis cauri tai. Jāatsakās arī no kreisajiem pagriezieniem,” rosina kāds iedzīvotājs.
Ne mazāk aktuāls jautājums ir par pašu būvdarbu tempu. “Vai remontdarbi tiks veikti 24 stundas diennaktī? Tā, kā tas pieņemts civilizētajā pasaulē?” vaicā viens no diskusijas dalībniekiem. Savukārt citi ir skeptiski, norādot, ka līdz šim pašvaldības iepirkumos darbu izpildes ātrums reti bijis galvenā prioritāte.
Daudzi bažījas arī par ikdienas dzīvi pēc remonta sākuma. “Joki mazi. Tas ietekmēs darba devējus, darba meklētājus, pakalpojumu saņemšanu. Visiem, kas dzīvo Pārdaugavā, nokļūšana centrā būs daudz sarežģītāka. Nevaru pat iztēloties, kas tur notiks,” raksta kāda rīdziniece.
Tikmēr netrūkst arī radošu ideju. Komentētāji piedāvā apsvērt pagaidu pārceltuves vai pat prāmja satiksmi pāri Daugavai. Kāds atgādina, ka reiz Rīgā darbojies pontonu tilts, savukārt citi rosina atjaunot vēsturisko pārceltuvi vai organizēt prāmi no Tvaikoņu ielas vai Ķīpsalas.
Diskusijā izskan arī jautājumi par to, vai līdz remontdarbu sākumam būs pabeigta Dienvidu tilta ceturtā kārta, kas vismaz daļēji varētu atslogot satiksmi, kā arī pārmetumi par jau esošo infrastruktūras projektu gauso virzību. Vairāki komentētāji atgādina par gadiem ieilgušiem luksoforu un citu satiksmes objektu izbūves darbiem, paužot šaubas, vai pilsēta būs gatava tik lielam izaicinājumam.
Lai gan līdz Vanšu tilta remonta sākumam vēl ir vairāk nekā gads, jau tagad ir skaidrs – tas būs viens no sarežģītākajiem satiksmes izaicinājumiem Rīgā pēdējo gadu laikā, un pilsētnieki ļoti uzmanīgi sekos līdzi tam, kā pašvaldība gatavosies pārmaiņām.