Kristaps Porziņģis
Porziņģis atkārto savu sezonas rekordu “Warriors” uzvarā pār “Wizards” 0

6:55, 17. marts 2026
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 30 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas “Warriors” komanda izcīnīja uzvaru.

VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 73
“Warriors” izbraukumā ar rezultātu 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31) uzvarēja Vašingtonas “Wizards” komandu.

Porziņģis laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 43 sekundēs realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, septiņus no astoņiem divpunktu metieniem un 13 no 14 soda metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs bloķēti metieni un divas piezīmes.

Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu
No Normunda Rutuļa būtu jāmācās arī politiķiem un daudziem citiem ļaudīm – viedoklis par “karsto” tēmu
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu

“Warriors” rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Porziņģis, bet 27 punktus pievienoja De’Entonijs Meltons.

“Wizards” komandā rezultatīvākie ar 21 punktu katrs bija Bilals Kulibali, Vils Railijs un Trejs Jangs, bet 13 punktus pievienoja Tre Džonsons.

“Warriors” ar 33 uzvarām 68 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē.

SAISTĪTIE RAKSTI
Viņš būs “cīnītājs”! Apmaiņā pret diviem spēlētājiem Porziņģis tiks aizmainīts uz jaunu komandu
Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām: Epstīna failos uzvīd arī Porziņģa un bijušā premjera vārds
Eksperti iepriekš bija visai skeptiski: vai Laurai Vizlai izdevies pārdot Porziņģa dāvināto teju 40 000 eiro vērto automašīnu?
