Pozitīvās tendences ņems virsroku. Dienas horoskops 29.augustam
Auns
Diena nebūs viegla, bet tu nevienā brīdī nešaubīsies, ka spēsi pārvarēt visas grūtības un atrisināsi jautājumus, kas pēdējā laikā tev nelika mieru. Darbu un rūpju būs vairāk nekā parasti, bet tu nesūdzēsies: viss, ar ko tu nodarbosies, tev patiešām patiks. Tev būs iespēja satikt neaizmirstamus cilvēkus, iegūt neparastus kontaktus, kas spēlēs svarīgu lomu tavā dzīvē. Tu pievērsīsi uzmanību cilvēkiem, kas nebūs līdzīgi taviem vecajiem draugiem. Daži Auni pārskatīs savu attieksmi pret cilvēkiem, kurus iepriekš nebija augstu vērtējuši.
Vērsis
Lai arī negatīvās tendences liks sevi manīt, tu saglabāsi optimismu un neatmetīsi savus plānus. Tāda attieksme tev dos iespēju ne tikai gūt labu rezultātu, bet arī sasniegt nozīmīgus mērķus, īstenot sen iecerēto, svarīgo tev un taviem tuvajiem. Sadzīvot ar sabiedrotajiem ne vienmēr būs viegli, bet tu tiksi galā arī bez viņiem. Naudas lietās esi uzmanīgāks – tu būsi tendēts tērēt pārāk daudz. Divreiz padomā, pirms veic neplānotus pirkumus. Šī nav piemērota diena, lai piedalītos apšaubāmos pasākumos un avantūrās.
Dvīņi
29. augustā tu būsi pacietīgs, draudzīgs ar apkārtējiem un izvairīsies no konfliktiem. Tieši no tā, vai tu vēlēsies meklēt kompromisus un izlīdzināt asus stūrus, būs atkarīga dienas gaita. Ne visi gribēs ieklausīties tavā viedoklī, bet atradīsies cilvēki, kuriem tas būs svarīgs. Humors tev palīdzēs – tavas asprātības patiks citiem, viņi vēlēsies ar tevi iepazīties tuvāk un piedāvās kopīgi pavadīt laiku.
Vēzis
29. augusts nav labākā diena nopietnu lēmumu pieņemšanai. Tu pievērsīsi uzmanību sīkumiem, bet riskēsi nepamanīt ko būtisku. Idejas un novērojumus nav vēlams atklāt visiem pēc kārtas – tie var tikt izmantoti pret tevi. Toties diena būs piemērota atpūtai. Tu atradīsi veidu, kā jautri pavadīt laiku un uzmundrināsi tos, kas būs noskumuši. Tu spēsi sarīkot ballīti, aicināsi ciemiņus, izdomāsi neparastas izklaides draugiem un ģimenei. Veiksmīgi noritēs arī ceļojumi, pat pēkšņi izdomātie.
Lauva
Pozitīvās tendences ņems virsroku, diena veidosies veiksmīgi. Tevi sagaidīs patīkami pārsteigumi, veiksmīgas sakritības un iedvesmojoši notikumi. Sīkas grūtības var rasties, bet tu neapjuksi un atradīsi risinājumu. Būs iespēja izlīdzināt senus konfliktus un uzlabot saspringtas attiecības. Tev būs viegli sajust to cilvēku emocijas, kas nav līdzīgi tev. Daži Lauvas pat nojautīs citu slepenās vēlmes un atradīs veidu, kā tās piepildīt.
Jaunava
Veiksmīga diena. 29. augustā tev nebūs īpašu iemeslu raizēm. Sagaidīsi patīkamus pārsteigumus un veiksmīgas sakritības. Pateicoties draugiem, tu sasniegsi to, uz ko pat nebiji cerējis. Iespējams, kādu no plāniem palīdzēs īstenot ietekmīgi cilvēki. Daudzas Jaunavas atradīs risinājumu problēmām, kas jau ilgāku laiku traucēja mieru. Tavam entuziasmam un neatlaidībai citi apskaudīs – reti kurš spēs darboties tik efektīvi arī sarežģītos apstākļos.
Svari
Dienas sākumā sazināties būs grūtāk nekā parasti. Tu būsi pārliecināts par savu taisnību un ne vienmēr gribēsi uzklausīt citus, vēl mazāk – pieņemt viņu viedokli. Tie, kas tev nepiekritīs, raisīs dusmas un aizkaitinājumu. Reizēm tu apvainosies pat uz tiem, kas nebūs vainīgi. Tomēr ar laiku situācija uzlabosies, tu kļūsi mierīgāks un piekāpīgāks. Vakars būs piemērots draudzīgām tikšanās reizēm un romantiskiem randiņiem. Tevi sagaidīs arī labas ziņas.
Skorpions
Diena nebūs īpaši ražīga, bet arī ne slikta. Tā būs vairāk piemērota pārdomām nekā aktīvai rīcībai. Tu padomāsi divreiz, pirms uzsāksi ko jaunu, lai arī cik spoža liksies ideja. Iespējams, šis brīdis nebūs piemērots, vai arī tu nebūsi visu izplānojis. Toties komunikācija ar tuviem cilvēkiem būs veiksmīga. Jūs atradīsiet kopīgas tēmas, patīkami pavadīsiet laiku kopā. Nebūs izslēgti arī romantiski pārsteigumi.
Strēlnieks
Diena būs veiksmīga un pilna patīkamu pārsteigumu. Tā būs piemērota saziņai: tu viegli atradīsi kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem un spēsi vienoties pat ar tiem, kas parasti nevienam nepalīdz. Būs noderīgi pārrunāt idejas, plānus un jaunākās ziņas. Tev pavērsies iespēja iegūt vērtīgu informāciju un labus padomus, kas krietni atvieglos dzīvi. Dažiem Strēlniekiem pēkšņi būs jādodas ceļojumā, kas atnesīs daudz spilgtu iespaidu.
Mežāzis
Diena nebūs vienkārša, bet arī ne slikta. Svarīgi būs pareizi novērtēt situāciju, neļauties ilūzijām un nepārprast vēlamo ar realitāti. Tev noderēs cilvēks, kurš reāli skatīsies uz lietām un dalīsies ar tevi savā viedoklī. Finanšu jautājumos nebūs vēlams steigties ar lēmumiem. Ja kāds uzstājīgi piedāvās izdevīgus darījumus vai mēģinās iesaistīt riskantās avantūrās, tev uzmanās – aiz spožajiem solījumiem slēpsies risks.
Ūdensvīrs
Diena būs ļoti labvēlīga mācībām, intelektuālam darbam un pārdomām par svarīgām lietām. Tev patiks vākt informāciju, salīdzināt faktus, saprast cēloņus un sekas. Reizēm tu nojautīsi to, ko citi no tevis slēps. Grūtības radīsies, ja būs nepieciešams atbalsts – ar cilvēkiem būs grūtāk saprasties, daudzi uzvedīsies savādi. Tu mēģināsi izlīdzināt asus stūrus, bet tas ne vienmēr izdosies. Ja uzliesmos strīdi, tu centīsies panākt mieru pēc iespējas ātrāk.
Zivis
Tu centīsies saglabāt labu noskaņojumu visas dienas garumā. Tas nebūs viegli – apkārtējie viegli nodosies pesimismam un mēģinās to uzspiest arī tev. Tu būsi uzmanīgs attiecībās un izvairīsies no tiem, kas tevi nomāc. Tev pavērsies iespēja atrisināt finansiālus jautājumus, arī tos, kas pēdējā laikā uztrauca gan tevi, gan tuvos cilvēkus. Otrā dienas puse būs veiksmīga pirkumiem, arī neplānotiem. Tu izvēlēsies lietas, kas izrādīsies kvalitatīvas un ilgi sagādās prieku gan tev, gan ģimenei.